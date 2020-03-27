"Завтра спорта в Украине не останется": главы украинских федераций обратились к Президенту и ВР

Главы спортивных федераций Украины обратились с открытым письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, а также народным депутатам с просьбой пересмотреть предложение Кабинета Министров существенно сократить статьи расходов в государственном бюджете на спорт ради создания Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом и его негативным влиянием на экономику.

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Напомним, что 26 марта Кабмин предложил уменьшить расходы на развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта на 55%. Изначально в бюджете была заложена сумма в 5,2 млрд, соответственно теперь ее предлагают уменьшить до 2,3 млд.

Открытое письмо-обращение

Уважаемый господин Президент Украины!

Уважаемый господин председатель Верховной Рады Украины, уважаемые дамы и господа народные депутаты Украины!

Мы, представители национальных спортивных федераций Украины обращаемся к вам из-за чрезвычайной обеспокоенности, вызванной предложением Кабинета Министров Украины относительно беспрецедентного сокращения запланированного на 2020 год финансирования спорта в нашей стране.

Следует отметить, что спортивная отрасль Украины, особенно в сегменте спорта высших достижений, уже понесла значительные потери из-за пандемии коронавируса COVID-19. Отменены многие национальные и международные соревнования, отсрочено проведение Олимпийских и Паралимпийских Игр, отменены тренировочные сборы, вообще нарушен весь тренировочный процесс. Для восстановления – необходимо время и адекватная финансовая поддержка.

Мы понимаем, что пандемия коронавируса COVID-19 составляет значительные вызовы для нашего государства. Успешная борьба с болезнью требует дополнительных ресурсов. Но пока создается впечатление, что спорт хотят сделать донором для их добычи, вместо равномерного распределения этой нагрузки между различными отраслями. Не надо забывать, что после того, как пандемия отступит, продолжится жизни. И если сегодня поддержать предложение Кабинета Министров Украины относительно уменьшения финансирования спорта, то завтра этого самого спорта в Украине фактически не останется!

Существует минимально необходимая грань, за которой спорт исчезает: теряются специалисты и спортсмены, разрушаются базовые вещи, без которых восстановить спортивный процесс будет очень трудно, долго и слишком затратно. Будут разрушены многолетние наработки, карьеры многих спортсменов будут сломаны, ведущие тренеры вновь при первой возможности уедут за границу. Экосистема нашего спорта получит мощный удар, после которого может и не оправиться. Такого сокращения не предлагали ни во время кризиса 2008-2009 годов, ни в бурный 2014 год, понимая последствия таких действий.

Так, учитывая действующие обстоятельства, среди которых в том числе и отсрочки Олимпийских и Паралимпийских игр, можно высчитывать объективную сумму, на которую относительно безболезненно можно сократить расходы на спортивную отрасль в течение 2020 года. Для этого нужно привлечь представителей Министерства молодежи и спорта Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта и Национальные Федерации по видам спорта. Справедливым было бы высчитывать из запланированного бюджета те мероприятия, которые не состоялись. Но многим атлетам надо еще вести борьбу за Олимпийские лицензии, отстаивать честь страны на Всемирных и Европейских чемпионатах, а также качественно готовиться к Олимпийским играм в Токио, которые хотя и перенесены, но они все равно состоятся. И все мы хотим, чтобы на главном старте четырехлетия Гимн Украины чаще звучал на весь мир, прославляя нашу страну.

Лишь после консультаций считаем возможным принимать любое решение по этому вопросу, если целью не стоит полное уничтожение спортивной отрасли!

Президент Федерации академической гребли Украины

Винграновский А.М.

Президент Федерации велосипедного спорта Украины

Гривко А.А.

Президент Ассоциации спортивной борьбы Украины

Кравченко А.Н.

Первый вице-президент Федерации гимнастики Украины

Дерюгина И.И.

Президент Федерации тенниса Украины

Лагур С.М.

Президент Федерации настольного тенниса Украины

Зац А.В.

Президент Федерации регби Украины

Баженков Е.В.

Президент Федерации легкой атлетики Украины

Гоцул И.Е.

Генеральный секретарь Всеукраинской Федерации Конного спорта Украины

Скабард А.В.

Президент Украинской федерации каратэ

Дутчак И.Д.

Президент Федерации волейбола Украины

Мельник М.Г.

Президент Федерации хоккея Украины

Брезвин А.И.

Генеральный секретарь Федерации бадминтона Украины

Стасюк А.А.

Президент Федерации биатлона Украины

Брынзак В.М.

Президент Федерации тхэквондо Украины

Саманджия Л.Р.

Президент Федерации греко-римской борьбы Украины

Сазонов А.Ю.

Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики Украины

Лобко Б.Н.