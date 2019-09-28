Зажигательный танец, личный рекорд и вылет красоток: как украинки выступают на ЧМ по легкой атлетике

Ирина Климец заняла пятое место в метании молота, Наталья Прищепа и Ольга Ляховая не смогли пробиться в финал

Ирина Климец показала свой лучший результат в карьере / Фото: Reuters

Суббота, 28 сентября, – второй день на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре. Украина за медали поборется поздно вечером, когда на старт выйдут наши ходоки на 50 километров. Отметим, что все соревнования вне стадиона запланированы на позднее время из-за ужасной жары в Дохе. Даже ночью тут больше 30 градусов, вчера во время марафона девушки падали без сознания.

Ирина Климец в секторе для метания молота показала свой лучший в карьере результат – 73.56 метра! Это позволило 24-летней атлетке занять пятое место в итоговом протоколе на ЧМ-2019. Перед Олимпиадой-2020 это результат, которые дает надежды. Сама Ирина даже исполнила свой коронный зажигательный танец:

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Уже завершили борьбу за медали в беге на 800 метров наши Ольга Ляховая и Наталья Прищепа. Обе девушки ранее пробились в полуфинал, но в финал не добежали. Ольга показала итоговый восьмой результат в полуфинале (2:00.72), а Наталья стала 15-й (2:01.24).

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Ольга Ляховая была очень близка к финалу. Фото Reuters

Сборная Украины в смешанной эстафете 4 по 400 метров не пробилась в финал, показав 13-е время (3:17.50)

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Яркие кадры с участием украинских спортсменок в первый день ЧМ-2019 в Катаре:

Украинские спортсменки в первый день ЧМ по легкой атлетике

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