Жара в Киеве: известная спортсменка загорает в бикини прямо на подоконнике в квартире

Легкоатлетка Юлия Чумаченко рассказала, как загорать прямо в квартире: без штор, с мороженым и кремом

Легкоатлетка Юлия Чумаченко. Фото из Instagram спортсменки

Украинская легкоатлетка Юлия Чумаченко на своей странице в Instagram поделилась советом, как загорать прямо в квартире. В эти дни в Киеве установилась жара, температура в тени поднимается выше 30 градусов по цельсию. Описание процесса, а также соответствующее фото в бикини 24-летняя спортсменка, специализирующаяся на прыжках в высоту, оставила в социальной сети:

Лайфак для горожан, которым некогда или просто леньки идти на озеро/реку/бассейн:

1. Мороженное на дом

2. Долой шторы

3. Солнцезащитный крем ваш лучший друг

За шесть часов фото собрало три тысячи лайков и несколько десятков комментариев, один – с предложением сыграть свадьбу от серба. Вот некоторые из комментариев:

Очень красивая. Классная улыбка

Абсолютно великолепна!

Становишься красивее с каждым днем

Выглядишь такой счастливой

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