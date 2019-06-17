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Жара в Киеве: известная спортсменка загорает в бикини прямо на подоконнике в квартире

17 июня, 21:54

Легкоатлетка Юлия Чумаченко рассказала, как загорать прямо в квартире: без штор, с мороженым и кремом


Легкоатлетка Юлия Чумаченко. Фото из Instagram спортсменки

Украинская легкоатлетка Юлия Чумаченко на своей странице в Instagram поделилась советом, как загорать прямо в квартире. В эти дни в Киеве установилась жара, температура в тени поднимается выше 30 градусов по цельсию. Описание процесса, а также соответствующее фото в бикини 24-летняя спортсменка, специализирующаяся на прыжках в высоту, оставила в социальной сети:

Лайфак для горожан, которым некогда или просто леньки идти на озеро/реку/бассейн:
1. Мороженное на дом
2. Долой шторы
3. Солнцезащитный крем ваш лучший друг

За шесть часов фото собрало три тысячи лайков и несколько десятков комментариев, один – с предложением сыграть свадьбу от серба. Вот некоторые из комментариев:

  • Очень красивая. Классная улыбка
  • Абсолютно великолепна!
  • Становишься красивее с каждым днем
  • Выглядишь такой счастливой

Ранее мы писали, что российская фигуристка в купальнике моет машину на Кипре: фото стало хитом в СМИ. 22-летняя Бетина Попова поделилась с фанатами интересными фотографиями с отпуска.

На днях Олег Верняев поднялся на ступеньку, но все равно оказался на голову ниже Кличко. Перед отъездом на Европейские игры в Минск гимнаст сделал совместное фото с экс-чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко.

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Тег легкая атлетика, Прыжки в высоту, WAGs, Юлия Чумаченко

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Сегодня|Спорт

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