Жара в Киеве: известная спортсменка загорает в бикини прямо на подоконнике в квартире
Легкоатлетка Юлия Чумаченко рассказала, как загорать прямо в квартире: без штор, с мороженым и кремом
Украинская легкоатлетка Юлия Чумаченко на своей странице в Instagram поделилась советом, как загорать прямо в квартире. В эти дни в Киеве установилась жара, температура в тени поднимается выше 30 градусов по цельсию. Описание процесса, а также соответствующее фото в бикини 24-летняя спортсменка, специализирующаяся на прыжках в высоту, оставила в социальной сети:
Лайфак для горожан, которым некогда или просто леньки идти на озеро/реку/бассейн:
1. Мороженное на дом
2. Долой шторы
3. Солнцезащитный крем ваш лучший друг
За шесть часов фото собрало три тысячи лайков и несколько десятков комментариев, один – с предложением сыграть свадьбу от серба. Вот некоторые из комментариев:
- Очень красивая. Классная улыбка
- Абсолютно великолепна!
- Становишься красивее с каждым днем
- Выглядишь такой счастливой
Ранее мы писали, что российская фигуристка в купальнике моет машину на Кипре: фото стало хитом в СМИ. 22-летняя Бетина Попова поделилась с фанатами интересными фотографиями с отпуска.
На днях Олег Верняев поднялся на ступеньку, но все равно оказался на голову ниже Кличко. Перед отъездом на Европейские игры в Минск гимнаст сделал совместное фото с экс-чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Жара в Киеве: известная спортсменка загорает в бикини прямо на подоконнике в квартире". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"