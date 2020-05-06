Железная Мороз, один ребенок не считается и своя русалка для футболиста сборной: соцсети звезд спорта

Известные украинские спортсмены живут в ожидании окончания карантина, но продолжают лепить из себя железных людей и помогать разминаться другим, открывают новые места в Нидерландах, делятся семейными тайнами и ищут героев сказок. Мы традиционно собрали самое интересное из Instagram-жизни звезд украинского спорта за минувшие сутки.

Читайте также: Сюжет для Голливуда – как врач-невролог побил рекорд в шиповках за 400 000 в компании комментатора ТВ

Бывший футболист сборной Украины и телеэксперт Евгений Левченко, который уже долгое время живет в Нидерландах, во время карантина открывает там для себя новые места. "До чего же хорошо в Нидерландах, когда светит солнце! Даже карантин становится не таким несносным. Сегодня открыли для себя новое место вблизи Амстердама. Находились, насмотрелись, надурачились! В общем, развеялись. Сел на пенек)", – подписал фото Левченко.

INSTAGRAM

Реклама

Олимпийская чемпионка по многоборью Наталья Добрынская показала своего младшего сына Владимира и сделала признание касательно детей: "У кого из вас один ребенок? Хочу сказать, что это совсем не считается. Когда имеешь трех малышей, и после того, как двое взрослых уехали на неопределенный срок, понимаешь, что с одним ребенком супер просто! Но вы не получите такого удовольствия, если не родите второго или третьего малыша! Но главное в этом процессе – любовь!"

INSTAGRAM

Самая молодая чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед поделилась видео с подборкой своих лучших приемов и поинтересовалась у подписчиков, какой у них самый любимый бросок.

INSTAGRAM

Вице-чемпионка мира-2017 по прыжкам в высоту Юлия Левченко показала комплекс упражнений, который может стать полноценной разминкой перед тренировкой: "Упражнения сделают мышцы человека более подвижными".

INSTAGRAM

Украинская звезда смешанных единоборств Марина Мороз показала, как она становится железной леди – на тренировке они работала с канатом и приседала с гирей.

INSTAGRAM

Реклама

Бывший вратарь киевского "Динамо" и ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины показал, как за футболом уже скучает даже его кот.

INSTAGRAM

Футболист юношеской сборной Украины и "Колоса" Денис Костышин сообщил, что "нашел свою русалку".

INSTAGRAM

А призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова призвала расставаться с людьми, а не пытаться их переделать: "Прощайтесь с человеком, если вас что-то в нем не устраивает, но не ломайте его, не переделывайте. Пусть игроман найдет свою игроманку, пусть домосед найдет свою домоседку, пусть путешественник найдет свою туристку. Эти люди не плохие, они – другие".

INSTAGRAM

Ранее мы рассказывали, что украинская грация сексуально вынесла мусор.

Реклама

Смотрите также, как гимнастка из Харькова завоевала в Чехии две золотые медали

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама