"Женщина Украины 2018": Харлан записала видео, чтобы не расплакаться, а Левченко пришла с мамой

Сегодня, 23:18

Знаменитая украинская фехтовальщица получила награду в номинации "Спорт"

Фото А. Пономаренко
Фото А. Пономаренко

В четверг вечером в Киеве вручали премию "Женщина Украины 2018", и в номинации "Спорт" победила Ольга Харлан. Статуэтку за нашу приму фехтования получал ее менеджер, сама Оля сейчас на турнире в Греции. Харлан записала видеообращение, прямо из соревновательного зала, которое включили на церемонии. Говорят, Оле предложили вывести ее в прямой эфир, но она сказала, лучше запишем, чтобы вдруг не расплакалась.

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Вручали статуэтку наш единственный чемпион НБА Станислав Медведенко и знаменитая легкоатлетка Елена Говорова. "Спорт – это как влюбиться!" – сказала Лена. "Не соглашусь с тезисом про спорт и легкость. Даже если иногда это выглядит легко..." – улыбнулся Слава.

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В зале церемонии и в фойе во время аперитивов, как понятно из названия премии, было море прекрасных женщин. Награждали в 14 номинациях: наука, культура, бизнес, образование и тд. Но и в этом море нельзя было проплыть, не оглянувшись на трио легкоатлеток – Елена Говорова, Наталья Добрынская и Юлия Левченко – красота спорта во всей своей, да, красе!

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Лена была в жюри, Наташа составила ей компанию на вечер церемонии, Юля была среди номинанток. Пришла, кстати, с мамой Натальей.

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Премия – за успехи в 2017–м. А 27-летняя Ольга Харлан – единственная из украинок, в прошлом году ставшая чемпионкой мира. Вообще же Оля – уже легенда. Это было ее 5-е "золото" ЧМ в фехтовании на сабле. Это только "мир" – а еще Олимпиады, "Европы"...

Победитель премии определялся по голосованию жюри и онлайн-опросу на портале бренда "Единственная", организатора премии.  Харлан суммарно получила 138 баллов (из 155 возможных). Первой она стала и у экспертного жюри, и в онлайн-опросе.  Еще в топ-пятерке – ворвавшаяся в элиту тенниса Элина Свитолина (111 баллов), наша юная звезда вольной борьбы Дарья Белодед (90), украшение прыжков в высоту Юлия Левченко (79) и капитан биатлонисток Елена Пидгрушная (59).

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В экспертное жюри номинации входили звезды украинского спорта, бывшие и нынешние –  Станислав Медведенко (баскетбол), Елена Говорова (легкая атлетика), Елена Петрова (биатлон), Андрей Пятов (футбол), Денис Силантьев (плавание), Жан Беленюк (борьба), и в роли куратора спортивный редактор "Сегодня" Алексей Пономаренко.

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Ольга Харлан, Юлия Левченко, украинские спортсмены

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Автор:

Пономаренко Алексей

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