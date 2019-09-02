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Женщины или мужчины? Громкий скандал в китайской легкой атлетике

2 сентября, 13:00

Две спортсменки уверенно выиграли чемпионат Китая в беге на 400 метров, но их внешность оставила много вопросов

Ляо Мэньсюэ и Тун Цзенхуань

Ляо Мэньсюэ и Тун Цзенхуань

Новый гендерный скандал разгорелся в легкой атлетике. Ляо Мэньсюэ и Тун Цзенхуань заняли первое и второе места в забеге на 400 метров среди женщин на чемпионате Китая, однако их внешность заставила зрителей задаться вопросом: "А девушки ли они?"

Насторожили и результаты спортсменок: 53,25 секунды у Мэньсюэ и 53,35 секунды у Цзенхуань – не то время, которое позволило бы им бороться за медали на мировом первенстве, однако для Китая показатели более чем солидные: ближайшую преследовательницу они опередили более чем на 2 секунды.

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Причем это не первый успех спортсменок, внешне похожих на мужчин: месяц назад Мэньсюэ и Цзенхуань доминировали в эстафете 4×400 метров на летнем чемпионате страны.

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На фоне поднявшегося скандала Китайская федерация легкой атлетики выступила с официальным заявлением, где утверждалось, что 24-летняя Ляо Мэньсюэ и 23-летняя Тун Цзенхуань – женщины и никак иначе. Однако при этом федерация не предоставила никаких тестов или объяснений тому, как была определена половая принадлежность Мэньсюэ и Цзенхуань.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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Это не первый подобного рода скандал в мире легкой атлетики. Ранее южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня, двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров, была отстранена от участия в чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года в Дохе из-за повышенного содержания тестостерона. В комментариях в сети шутят, что на фоне Мэньсюэ и Цзенхуань Семеня – образец женственности.

Напомним, что недавно в Токио презентовали олимпийские медали Игр-2020:

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легкая атлетика бег на 400 метров

Источник: sport24.ru

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