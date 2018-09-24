Женская сборная Украины разгромила Монако на старте шахматной Олимпиады

Наши девушки уверенно выиграли все четыре партии

Сегодня в Батуми (Грузия) был сыгран первый тур Всемирной шахматной Олимпиады. Женская сборная Украины встречалась с командой Монако и уверенно победила со счетом – 4:0.

Мария Музычук (2533) – Татьяна Дорнбуш (2271) – 1:0

Кеня Хосе Паланко (1872) – Анна Ушенина (2451) – 0:1

Наталия Жукова (2403) – Светлана Березовская (1812) – 1:0

Юлия Лебель-Ариас (1724) – Юлия Осьмак (2405) – 0:1

Следующий соперник сборной Украины определится после того, как сыграют свои матчи все участники турнира.

Напомним, что в женских соревнованиях участвует 151 национальная команда. Игровые дни: 24-28 сентября, 30 сентября – 5 октября. Выходной: 29 сентября.

Сыгран первый тур и в мужском турнире, сборная Украины обыграла Замбию – 3,5:0,5.

Ранее мы писали, что на церемонии открытия Всемирной шахматной Олимпиады наши девушки были в элегантных платьях. Кстати, на вышивку каждого платья ушло 16 километров ниток.

Мы рассказывали, что после турнира в Израиле Василий Иванчук и Анна Музычук сыграли в шахматы в Мертвом море.