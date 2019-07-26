Жгучая фотосессия сексапильной звезды UFC, от которой станет горячо

Осторожно: Пейдж ВанЗант очень привлекательна и опасна

Пейдж Ванзант. Фото: Instagram

Одна из самых сексуальных девушек из мира смешанных единоборств американка Пейдж ВанЗант снялась в очень жаркой фотосессии. Видео со съемок спортсменка, выступающая в легком весе и имеющая контракт с UFC, поделилась в своем Instagram. За ее откровенными фотографиями следят уже более двух миллионов подписчиков.

24 Лип 2019 р. о 11:04 PDT INSTAGRAM (@paigevanzant)

На видео девушка не стесняется хвастаться своими формами и как настоящая модель откровенно позирует перед камерой.

Кстати, чемпион UFC обвиняется в сексуальных домогательствах к официантке стрип-клуба. Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс, стал фигурантом скандальной хроники.

Напомним, что в рамках шоу UFC 239 Хорхе Масвидаль организовал самый быстрый нокаут в истории UFC – он победил соотечественника Бена Аскрена за пять секунд. Масвидаль нокаутировал Аскрена коленом в прыжке.

Также отметим, что белорус установил рекорд UFC по количеству побед в тяжелом весе: Орловский победил Ротвелла. 17-я победа в тяжелом весе сделала Андрея Орловского рекордсменом Абсолютного бойцовского чемпионата.

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