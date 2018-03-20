Жители Австрии поддержали заявку на проведение Олимпиады-2026

Сегодня, 19:24

Треть населения не против проведения Игр при условии, что расходы не выйдут за согласованные рамки

Фото AFP
Фото AFP

Почти половина жителей федеральной земли Штирия (Австрия) поддержали совместную заявку Граца и Шламдинга на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.

Опрос жителей проводился компанией bmm. По результатам опроса, опубликованным в газете Kronen Zeitung, 12,7% населения Штирии оказали заявке абсолютную поддержку, еще 33% не против проведения Игр при условии, что расходы на проведение Олимпиады-2026 не выйдут за согласованные рамки.

Против проведения Игр высказались 33,1% населения, 20,9% не высказали никакого мнения.

Ранее мы сообщали, что норвежский Лиллехаммер планирует подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 или 2030 года. Они предлагают провести Игры по всей стране без сооружения новых спортивных объектов.

Перед этим жители Норвегии высказались против проведения в стране Олимпиады-2026 из-за возможной дороговизны Олимпийский игр.

Ранее мы писали, что жители Тироля проголосовали против проведения в регионе Олимпийских игр 2026 года. 53,35% от общего числа жителей Тироля, обладающих правом голоса, выступили против планов города добиться права организовать Игры, против также высказались 67,41% резидентов Инсбрука.

Напомним, что Международный олимпийский комитет выберет хозяина Олимпиады-2026 в 2019 году на сессии в Милане.
опрос, Олимпийские игры, Олимпиада-2026

Вы сейчас просматриваете новость "Жители Австрии поддержали заявку на проведение Олимпиады-2026". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Игры-2018 прошли в Южной Корее. Фото AFP

Лиллехаммер хочет провести зимнюю Олимпиаду без строительства новых объектов

9 Марта, 18:23

Норвежцы планируют организовать соревнования по всей стране

Другие

Фото AFP

Жители Норвегии высказались против проведения в стране Олимпиады-2026

3 Марта, 14:06

Глава МОК Томас Бах хочет, чтобы зимние Игры прошли в зимней стране
Загрузка...

Другие

Олимпийский огонь. Фото AFP

Швеция и Латвия хотят провести зимнюю Олимпиаду-2026

1 Января, 13:57

Соревнования по бобслею, санному спорту и скелетону могут быть проведены в Сигулде

Другие

В ожидании Игр. Фото AFP

Швейцария выделит миллиард долларов на поддержку заявки Олимпиады-2026

18 Октября 2017, 18:17

Правительство страны одобрило выделение денег для продвижения заявки Сьона

Другие

Столица Игр будут названа через два года. Фото AFP

Жители Тироля проголосовали против проведения в регионе Олимпийских игр

16 Октября 2017, 10:05

Инсбрук хотел подавать заявку на зимнюю Олимпиаду 2026 года

Другие

Хозяев Олимпиады выберут через два года в Милане. Фото AFP

В США собираются подать заявку на проведение зимней Олимпиады

26 Сентября 2017, 15:15

Американцы не против провести Игры в 2026 или 2030 году
Загрузка...