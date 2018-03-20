Жители Австрии поддержали заявку на проведение Олимпиады-2026

Треть населения не против проведения Игр при условии, что расходы не выйдут за согласованные рамки

Почти половина жителей федеральной земли Штирия (Австрия) поддержали совместную заявку Граца и Шламдинга на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.

Опрос жителей проводился компанией bmm. По результатам опроса, опубликованным в газете Kronen Zeitung, 12,7% населения Штирии оказали заявке абсолютную поддержку, еще 33% не против проведения Игр при условии, что расходы на проведение Олимпиады-2026 не выйдут за согласованные рамки.

Против проведения Игр высказались 33,1% населения, 20,9% не высказали никакого мнения.

Ранее мы сообщали, что норвежский Лиллехаммер планирует подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 или 2030 года. Они предлагают провести Игры по всей стране без сооружения новых спортивных объектов.

Перед этим жители Норвегии высказались против проведения в стране Олимпиады-2026 из-за возможной дороговизны Олимпийский игр.

Ранее мы писали, что жители Тироля проголосовали против проведения в регионе Олимпийских игр 2026 года. 53,35% от общего числа жителей Тироля, обладающих правом голоса, выступили против планов города добиться права организовать Игры, против также высказались 67,41% резидентов Инсбрука.

Напомним, что Международный олимпийский комитет выберет хозяина Олимпиады-2026 в 2019 году на сессии в Милане.