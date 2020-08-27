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Жребий свел сборные Украины и России в финальной части чемпионата Европы

27 августа, 22:44

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Наша молодежная команда волейболистов, которая выступит в Брно, получила соперников

В отличие от футбольного европейского первенства, которое в этом году решили отменить, в некоторых других видах спорта континентальные турниры таки проводят. В частности в Чехии состоится чемпионат Европы среди молодежных сборных по волейболу, где выступят и украинцы. Кстати, сразу две украинские команды получили право выступить в Лиге чемпионов.

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Жеребьевка Евро-2020 прошла в Люксембурге, хотя носила она формальный характер, пишет сайт xsport.ua. В этом году команды в группы попадали по рейтингу. На турнир, запланированный с 26 сентября по 4 октября в Брно, отобрали 12 национальных команд. В отличие, скажем, от международных футбольных организаций, которые разводят соперников из Украины и России, волейболисты на такие шаги не пошли. Так что сборная Украины сойдется с россиянами уже на групповом этапе. Также "сине-желтые" сразятся с командами Германии, Турции, Беларуси и Нидерландов.

В другом секстете сыграют: Чехия, Польша, Италия, Франция, Сербия, Бельгия.

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