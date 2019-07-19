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Жулиан Алафилипп сохранил желтую майку лидера после раздельного старта

19 июля, 19:40

Французский гонщик выиграл 13-й этап и занимает первое место в общем зачете

Жулиан Алафилипп на дистанции
Жулиан Алафилипп на дистанции. Фото: AFP

Лидер общего зачета веломногодневки "Тур де Франс" Жулиан Алафилипп стал победителем 13-го этапа – индивидуальной гонки на время с раздельного старта, которая проходила в По. Француз преодолел 27,2 км ровно за 35 минут. Второе время показал британец Герайнт Томас, третьим стал бельгиец Томас Де Гендт.

Эта победа помогла Алафилиппу еще более упрочить свое лидерство в генеральной классификации.

Результаты гонки с раздельным стартом

1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 35.00
2. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS) – +0.14
3. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) – +0.36… 

Общий зачет после 13 этапов

1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 53:01.09
2. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS) – +1.26
3. Стивен Крейсвейк (Нидерланды, Jumbo-Visma) – +2.12… 

Напомним, что Федерация велоспорта Украины готова рассмотреть вопрос о недоверии действующему ее руководителю Александру Башенко во время внеочередного президиума, собранного по инициативе известного в прошлом украинского велогонщика Ярослава Поповича. 

Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за несанкционированного комментария в Facebook.

После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.

Кстати, Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

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Тег велогонщик, Велоспорт, Тур де Франс, велогонка

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Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

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