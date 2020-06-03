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Жуткое падение 11-летней экстремалки без страховки: девочка выполняла трюк и слетела с рампы

3 июня, 12:32

Елена Павлова Елена Павлова

Позже появилось видео скейтбордистки из больницы

Иногда тренировки могут привести к настоящей трагедии, если заранее не были предприняты все меры безопасности. Так, 11-летняя американская скейтбордистка Скай Браун опубликовала в своем Instagram видео, от которого может хватить удар.

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На видео заснят неудачный трюк девочки на рампе. Спортсменка сделала заход, чтобы сделать трюк, взлетела на несколько метров и не смогла удержаться в пределах снаряда – приземлилась рядом с рампой, упав с очень большой высоты. Падение получилось жутким. Человек, который снимал трюк, еще до приземления спортсменки побежал к ней, чтобы оказать помощь.

INSTAGRAM

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Многие подписчики не на шутку испугались, что Скай если не разбилась насмерть, то серьезно покалечилась. Но скейтбордистка в целом легко отделалась, а сама Браун назвала произошедшее "худшим падением в своей жизни". А также выложила фото из больницы, на котором у нее виден синяк под глазом. Она поблагодарила всех за поддержку и заверила, что с ней все в порядке.

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