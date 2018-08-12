Жуткое видео: белорусская спортсменка выиграла марафон с окровавленным лицом

Сегодня, 13:35

У легкоатлетки открылось кровотечение из носа прямо во время забега


Белоруска Ольга Мазуренок выиграла марафон на чемпионате Европы в Берлине. Время победительницы – 2 часа 26 минут 22 секунды. Серебро у француженки Клеманс Кальвен (2:26.28), бронза у чешки Эвы Врабцовой-Нывльтовой (2:26.31).

Едва ли не четверть дистанции Ольге Мазуренок пришлось бороться с кровотечением из носа. Кровь пошла примерно на отметке 10 км, представители медперсонала на ходу пытались помочь белоруске, передавали ей салфетки и воду, но долгое время справиться с проблемой не удавалось, и она бежала с окровавленным лицом. Примерно к отметке 17 км кровотечение остановилось.

Ранее мы писали, что украинка Марина Бех завоевала серебряную медаль чемпионата Европы. Наша легкоатлетка продемонстрировала свой лучший результат сезона.

Перед этим мы сообщали, что украинская легкоатлетка на чемпионате Европы вошла в историю. Наталья Прищепа стала первой в истории спортсменкой, которой удалось защитить титул чемпионки Европы на дистанции 800 метров.

Также известно, что на чемпионате Европы по легкой атлетике произошла утечка газа. Из-за аварии пришлось отложить старт женских соревнований в ходьбе на 20 км.
легкая атлетика, видео, Чемпионат Европы

Вы сейчас просматриваете новость "Жуткое видео: белорусская спортсменка выиграла марафон с окровавленным лицом". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sport.tut.by

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Марина Бех с призерами в прыжках в длину. Фото AFP

Украинка Марина Бех завоевала серебряную медаль чемпионата Европы

Сегодня, 09:45

Наша легкоатлетка продемонстрировала свой лучший результат сезона

Другие

Наталья Прищепа. Фото AFP

Украинская легкоатлетка на чемпионате Европы вошла в историю

Вчера, 16:00

Наталья Прищепа стала первой в истории спортсменкой, которой удалось защитить титул чемпионки Европы на дистанции 800 метров
Загрузка...

Другие

Ирина Климец танцует на чемпионате Европы в Берлине. Фото: кадр из трансляции

Зажигательный танец украинской метательницы молота на чемпионате Европы

Вчера, 13:03

Ирина Климец покорила фанатов в Берлине празднованием удачной попытки в метании молота

Другие

Утечка газа на стадионе стала причиной задержки старта соревнований в субботу. Фото AFP

На чемпионате Европы по легкой атлетике произошла утечка газа

Вчера, 11:23

Причиной задержки старта в ходьбе на ЧЕ в Берлине стала утечка газа на трассе

Другие

Анна Рыжикова. Фото: кадр из трансляции

Украина взяла медаль в беге на 400 метров c барьерами на чемпионате Европы

Вчера, 09:52

Анна Рыжикова финишировала второй и получила "серебро" ЧЕ по легкой атлетике в Берлине

Другие

Наталья Прищепа и Ольга Ляховая стали призерками чемпионата Европы. Фото AFP

Сразу две украинки попали на подиум чемпионата Европы на дистанции 800 метров

Вчера, 09:47

Наталья Прищепа принесла Украине второе "золото" на чемпионате Европы по легкой атлетике, Ольга Ляховая взяла "бронзу"
Загрузка...