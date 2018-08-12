Жуткое видео: белорусская спортсменка выиграла марафон с окровавленным лицом

У легкоатлетки открылось кровотечение из носа прямо во время забега

Белоруска Ольга Мазуренок выиграла марафон на чемпионате Европы в Берлине. Время победительницы – 2 часа 26 минут 22 секунды. Серебро у француженки Клеманс Кальвен (2:26.28), бронза у чешки Эвы Врабцовой-Нывльтовой (2:26.31).

Едва ли не четверть дистанции Ольге Мазуренок пришлось бороться с кровотечением из носа. Кровь пошла примерно на отметке 10 км, представители медперсонала на ходу пытались помочь белоруске, передавали ей салфетки и воду, но долгое время справиться с проблемой не удавалось, и она бежала с окровавленным лицом. Примерно к отметке 17 км кровотечение остановилось.

Ранее мы писали, что украинка Марина Бех завоевала серебряную медаль чемпионата Европы. Наша легкоатлетка продемонстрировала свой лучший результат сезона.

Перед этим мы сообщали, что украинская легкоатлетка на чемпионате Европы вошла в историю. Наталья Прищепа стала первой в истории спортсменкой, которой удалось защитить титул чемпионки Европы на дистанции 800 метров.

Также известно, что на чемпионате Европы по легкой атлетике произошла утечка газа. Из-за аварии пришлось отложить старт женских соревнований в ходьбе на 20 км.