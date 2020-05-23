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"Знал бы Путин, что такое спидвей": российский спортсмен решил выступать под флагом Польши

23 мая, 17:49

Олег Люлька

Россиянин Глеб Чугунов стал поляком. На исторической родине болельщики его выбор поддержали

Спидвейный гонщик из России Глеб Чугунов принял польское гражданство и отныне будет выступать за сборную этой страны. Чугунов считает, что президент РФ одобрил бы его решение, если бы знал, что такое спидвей. Ранее мы писали, что украинская чемпионка задумалась о гражданстве Кении.

"Впервые о польском паспорте и подаче заявления на него задумался два-три года назад, – рассказал польскому изданию Sportowe Fakty Глеб Чугунов. – Не сразу подал документы. Это было серьезным решением, не хотелось действовать поспешно. Когда получил паспорт, возник вопрос, решиться ли выступать за Польшу. Пока раздумывал, созревал для этой идеи, тоже прошло время. Это был не очевидный и не лёгкий выбор. Очень люблю Россию, это невероятная страна. Если однажды туда поедете, моя бабушка накормит вас лучшим борщом, какой только можно попробовать".

Глеб Чугунов

Глеб Чугунов / Фото: Twitter

"Реакция? Люди всегда все обсуждают, имеют полное право. Федерация спидвея России сказала, что это мой выбор и она его уважает. Думаю, если бы Владимир Путин знал, что такое спидвей, он тоже уважал бы мой выбор. Месяц назад в каком-то интервью он сказал, что понимает спортсменов, которые меняют флаг, хотя он и не хотел бы этого", – заявил Глеб Чугунов.

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Интересно, что болельщики в России не осуждают Глеба Чугунова за его решение стать гражданином Польши, где спидвей весьма популярен. "Да спидвей никому не нужен в России! Так что правильный выбор", "Это честнее, чем поведение Квята, который де факто итальянец, но пытается строить из себя русского с водкой и оливье, выплясывая гопака на питлейне", – пишут российские фанаты в Сети.

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Россия Польша гражданство спидвей Глеб Чугунов

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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