Знаменитая гимнастка сделала шпагат во сне

Чемпионка Европы и мира по художественной гимнастике Диана Борисова удивила своих подписчиков в соцсетях фотографией из спальни. Во время отдыха на острове Бали Борисова сделала шпагат во сне.

Кроме того, спортсменка впервые в жизни покаталась на серфинге. "Отгребла доской по лицу, наглоталась воды, обгорела, но мне понравилось. Первые 20 мин думала, что просто полная фигня и не понимала зачем это люди делают. А когда первый раз получилось прокатится, уже не остановится", – написала гимнастка в соцсетях.













Ранее Борисова удивила своих поклонников шпагатом в ванной.

Диана Борисова выступает в групповых упражнениях. Она завоевала две золотые и одну серебряную медали на чемпионате Европы 2014 года в Баку. В этом же году в Измире взяла "золото" чемпионата мира, а в 2015 году взяла два "золота" и одно "серебро" чемпионата мира в Штутгарте. Квалифицировалась на Олимпиаду-2016 в составе сборной России, но не поехала в Рио-де-Жанейро, поскольку приняла решение завершить карьеру.