Знаменитая горнолыжница показала идеальную фигуру в купальнике

Знаменитая американская горнолыжница Линдси Вонн на своей странице в Instagram опубликовала пикантный снимок с отдыха. Девушка восседает на фоне голубого моря в купальнике, демонстрируя всем свою идеальную фигуру.

Линдси Вонн – олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница четырех Кубков мира в общем зачете, двукратная чемпионка мира и рекордсменка по количеству побед в супергиганте и скоростном спуске в Кубке мира как среди женщин и мужчин. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Вонн завоевала бронзовую награду в скоростном спуске.

Недавно Линдси Вонн попросила разрешить ей соревноваться с мужчинами. Олимпийская чемпионка уверена в своих силах и хочет участвовать в мужских соревнованиях на Кубке мира.

Ранее сегодня спортсменка порадовала подписчиков фотографией топлесс, на которой Вонн стоит на голове.

Также мы писали, что самая красивая украинская легкоатлетка показала, как делать разминку. Юлия Левченко в социальной сети разместила фотографии "олимпийской разминки". Украинка, конечно, не на голове стоит, но тоже есть на что посмотреть.