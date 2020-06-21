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Знаменитая и сексуальная украинская легкоатлетка показалась на пляже в открытом купальнике

21 июня, 18:48

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук радуется выходным, когда можно отдохнуть

Спортивные мероприятия постепенно возвращаются на арену, однако далеко не во всех видах спорта. Пока что скучают за стартами легкоатлеты, из-за чего вынуждены направлять свое внимание на другие занятия. Знаменитая украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук увлеклась соцсетями, чем только радует своих поклонников. А подписчиков у симпатичной девушки в Instagram – около 300 тысяч. К слову, недавно Бех помассажировала ягодицы и спросила мнение фанов.

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В воскресенье сексуальная спортсменка поделилась еще одним интересным фото. Марина сделала селфи на пляже в купальнике, сопроводив его подписью на английском: "Наконец-то уик-энд".

INSTAGRAM

Несмотря на отсутствие соревнований, призерка чемпионата мира 2019 года поддерживает себя в форме и надеется на скорое возвращение на легкоатлетические арены.

Ранее Бех пошла за земляникой: спортсменка поделилась интересным способом собирания ягод.

Смотрите, как Марина проводила утреннюю пробежку в лесу

Марина Бех на пробежке в лесу Видео: Instagram
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Читайте также: пять фактов о Марине Бех – спортсменке модельной внешности.

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