Двойной привет от Марины Бех для фанатов: "серебро" турнира после горячих фото в бикини

Еще одну медаль получила наша делегация на турнире по легкой атлетике, который прошел вчера в немецком городе Дессау. Мы сообщали, что украинские прыгуньи заняли весь пьедестал на соревнованиях в Германии. Кроме того, призерка чемпионата мира в прыжках длину Марина Бех-Романчук завоевала там же "серебро".
Привлекательная уроженка Хмельницкой области показала второй результат – 6,85 метра, уступив только Малайке Мигамбо. Немка улетела на 7,02 метра. Третье место досталось Анастасии Мирончик-Ивановой из Беларуси (6,72 м). Самой успешной у украинки оказалась пятая попытка, перед которой она уступала белоруске.
Таким образом, Марина продолжила серию призовых выступлений в европейских соревнованиях. На днях Бех-Романчук завоевала медаль турнира в Австрии прямо на улицах города.
Жена пловца Михаила Романчука известна своей активностью в соцсетях. Не забыла девушка порадовать подписчиков и фотографией из Германии: легкоатлетка сделала селфи в "боевом" наряде.
А накануне выступления в Германии Марина Бех поразила фанатов фотографиями в бикини:
Смотрите, как недавно Марина отмечала 25-летие в бассейне:
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