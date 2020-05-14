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Знаменитая украинская спортсменка элегантно оголилась с закрытыми глазами

14 мая, 12:19

Олег Люлька

Вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась самым сокровенным

Знаменитая легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которую называют одной из самых красивых спортсменок Украины, в очередной раз заставила поклонников восхититься ее красотой. Серебряная призерка чемпионата мира по прыжкам в длину опубликовала у себя в Instagram фото, на котором она оголилась до пояса, мечтательно закрыв глаза. "Наша душа словно отдельная вселенная. И моя стремится к изменениям", – подписала чувственный кадр Марина.

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INSTAGRAM

Подписчики Марины Бех-Романчук не скрывают восторгов по поводу опубликованного фото. Хотя некоторые требуют от спортсменки еще большей откровенности. Вот некоторые из комментариев:

  • Вау!
  • Ничего себе, красота какая!
  • А муж в недавнем интервью говорил, что не ревнует. Не верю
  • Такая атлетическая, и такая сексуальная!
  • Повернись лучше передом к общественности, Марина!

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Ранее сексуальная легкоатлетка показала фанатам необычное упражнение. На видео, которым поделилась Марина Бех-Романчук, она качает мышцы под призыв тренера: "Таз поднимай".

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легкая атлетика прыжки в длину Марина Бех WAGs Карантин со звездой

Источник: Сегодня|Спорт

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