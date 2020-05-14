Знаменитая украинская спортсменка элегантно оголилась с закрытыми глазами

Знаменитая легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которую называют одной из самых красивых спортсменок Украины, в очередной раз заставила поклонников восхититься ее красотой. Серебряная призерка чемпионата мира по прыжкам в длину опубликовала у себя в Instagram фото, на котором она оголилась до пояса, мечтательно закрыв глаза. "Наша душа словно отдельная вселенная. И моя стремится к изменениям", – подписала чувственный кадр Марина.
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Подписчики Марины Бех-Романчук не скрывают восторгов по поводу опубликованного фото. Хотя некоторые требуют от спортсменки еще большей откровенности. Вот некоторые из комментариев:
- Вау!
- Ничего себе, красота какая!
- А муж в недавнем интервью говорил, что не ревнует. Не верю
- Такая атлетическая, и такая сексуальная!
- Повернись лучше передом к общественности, Марина!
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Ранее сексуальная легкоатлетка показала фанатам необычное упражнение. На видео, которым поделилась Марина Бех-Романчук, она качает мышцы под призыв тренера: "Таз поднимай".
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