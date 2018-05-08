Знаменитый мотогонщик утонул в озере, пытаясь спасти собаку

Для поисков погибшего были привлечены спасатели на лодках и вертолете

Тело бывшего пятикратного чемпиона мира по мотокроссу 55-летнего Эрика Геборса было обнаружено в понедельник днем. Спортсмен пропал без вести в воскресенье вечером на озере Мирамар, когда спрыгнул с лодки в ледяную воду, пытаясь достать из воды щенка сиба-ину – подарок жене от гонщика.

Присутствующие в лодке друзья Геборса бросились на помощь другу, но вынуждены были вернуться в лодку из-за чрезвычайно холодной воды. Для поисков погибшего были привлечены спасатели на лодках и вертолете. В итоге его тело было обнаружено в рекреационном пруду.

Эрик Гебоерс – единственный гонщик-мотокроссмен в истории, ставший чемпионом мира в трех классах: 125, 250 и 500 куб. В 1988 году он стал спортсменом года и выиграл Национальный трофей за спортивные заслуги.

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