Знаменитый мотогонщик утонул в озере, пытаясь спасти собаку

Вчера, 11:45

Для поисков погибшего были привлечены спасатели на лодках и вертолете

Фото nieuwsblad.be
Фото nieuwsblad.be

Тело бывшего пятикратного чемпиона мира по мотокроссу 55-летнего Эрика Геборса было обнаружено в понедельник днем. Спортсмен пропал без вести в воскресенье вечером на озере Мирамар, когда спрыгнул с лодки в ледяную воду, пытаясь достать из воды щенка сиба-ину – подарок жене от гонщика.

Присутствующие в лодке друзья Геборса бросились на помощь другу, но вынуждены были вернуться в лодку из-за чрезвычайно холодной воды. Для поисков погибшего были привлечены спасатели на лодках и вертолете. В итоге его тело было обнаружено в рекреационном пруду.

Эрик Гебоерс – единственный гонщик-мотокроссмен в истории, ставший чемпионом мира в трех классах: 125, 250 и 500 куб. В 1988 году он стал спортсменом года и выиграл Национальный трофей за спортивные заслуги.

Ранее мы писали, что в ЮАР от удара молнии умер 21-летний футболист Луанда НцхангасеДва месяца спортсмен находился в медикаментозной коме.

Ранее мы писали, что в Хорватии футболист умер после попадания мяча в грудь. Футболист "Марсонии" Бруно Бобан был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Ранее в феврале мы писали, что у 16-летнего футболиста во время матча остановилось сердцеНачо Барбера, выступавший за юношескую команду испанского клуба "Альсира", был доставлен в ближайшую клинику, но врачи уже не смогли помочь юному игроку.
умер, гонщик, мотоспорт

Вы сейчас просматриваете новость "Знаменитый мотогонщик утонул в озере, пытаясь спасти собаку". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото:facebook.com/francois.gissy

Во Франции известный велогонщик погиб, пытаясь установить мировой рекорд

6 Мая, 11:29

По предварительным данным, экстремал разбился из-за потери контроля над велосипедом 

Запад

Фото: Скриншот

В Черновцах прошел чемпионат мира по мотокроссу

7 Мая, 13:28

Тысячи фанатов приехали в город поболеть за экстремалов
Загрузка...

Футбол

Фото AFP

В ЮАР от удара молнии умер 21-летний футболист

5 Мая, 12:20

Два месяца спортсмен находился в медикаментозной коме

Другие

Фото AFP

23-летний велогонщик умер после падения во время гонки

24 Апреля, 10:25

От удара о брусчатку у него произошли потеря сознания и остановка сердечной и дыхательной систем
Загрузка...