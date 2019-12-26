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Знаменитый боец Макгрегор на Рождество подарил своей семье "Ламборгини"

26 декабря, 17:41

Бывший чемпион мира по смешанным единоборствам всем пожелал доброго вечера

Конор Макгрегор с семьей

Конор Макгрегор с семьей / Фото: Instagram

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сделал крупный подарок на Рождество. Бывший чемпион мира UFC решил осчастливить свою семью машиной "Ламборгини". Черный автомобиль, перевязанный красным бантиком, стоит около 400 тысяч долларов. Интересно, что подобный подарок сделал и боксер Мейвезер, подаривший на Рождество дочери авто. Правда, его "Мерседес" стоит "всего" 150 тысяч долларов.

При этом Макгрегор успел всем пожелать доброго вечера в хештегах. И там же написал о чьей-то большой мечте.

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Билеты на турнир UFC 246, где главным событием будет бой между бывшим чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дональдом Серроне раскупили за один день. Выручка от продажи билетов составила 10 миллионов долларов. Турнир UFC 246 состоится 18 января в Лас-Вегасе. Минимальная цена билета – 300 долларов.

Мы писали, что бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри будет тренироваться с Конором Макгрегором.

Смотрите сюжет о том, что думает о возвращении Мейвезера в спорт экс-чемпионка мира Алина Шатерникова

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спорт бокс макгрегор смешанные единоборства хештеги Конор Макгрегор

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