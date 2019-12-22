Знаменитый боец смешанных единоборств Конор Макгрегор провел бой с боксером

Макгрегор решил побоксировать / Фото: Instagram

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Знаменитый боец смешанных единоборств Конор Макгрегор решил развлечься и провел бой с боксером. Встреча прошла на Родине бойца – в ирландской столице Дублине в скромном боксерском клубе. Мы писали, что Макгрегор попал в список главных спортивных злодеев десятилетия.

О боксерском поединке сообщил сам бывший чемпиона мира UFC в Instagram. Соперником звездного ирландца стал местный боксер-любитель Джон Джо Невин.

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Фотографии с боя Макгрегор сопроводил следующим текстом:

"Отличный выставочный бой на рождественском шоу в клубе "Крамлин" против Джона Джо Невина. Спасибо большому парню Джону Джо за раунды! Счастливого Рождества!"

Интересно, что после спарринга судья поднял руки обоим соперникам.

К слову, недавно Конор в очередной раз напомнил о грядущем реванше против Хабиба Нурмагомедова. 18 января Макгрегор впервые после поражения от Хабиба в октябре 2018-го выйдет в октагон – соперником ирландца станет Дональд Серроне.

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