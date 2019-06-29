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Знаменитый борец Жан Беленюк без проблем вышел в полуфинал Европейских игр-2019

29 июня, 12:57

Еще два представителя Украины завершили выступление на Играх без медалей

Жан Беленюк
Жан Беленюк. Фото: AFP

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, выступающий в весовой категории до 87 кг, пробился в полуфинал Европейских игр 2019 года в Минске. Наш призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро стартовал на турнире в 1/8 финала, где разобрался с Максимом Манукяном. А в четвертьфинале Беленюк одолел поляка Аркадиуша Кулинича.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

Полуфинальные поединки стартуют сегодня в 18:00, а схватки за "золото" и "бронзу" пройдут в воскресенье.

Жан Беленюк танцует на борцовском ковре:

К сожалению Эльмар Нуралиев, представляющий Украину в весе до 77 кг, не смог побороться за медали. Украинец проиграл утешительный поединок Игорю Бешляге из Молдовы и упустил шанс выйти на бой за "бронзу".

Также борьбу на Европейских играх завершил Николай Крысов, выступающий в весовой категории до 97 кг. В 1/8 финала украинец уступил россиянину Александру Головину. А в весовой категории до 130 кг Николай Кучмий уступил в 1/4 финала белорусу Кириллу Грищенко.

Отметим, что во время вечерней сессии Жора Абовян (до 60 кг) и Алексей Калиниченко (до 67 кг) проведут поединки за бронзовые медали.

Также мы писали, что министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них.


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Тег Европейские игры, Жан Беленюк, борьба греко-римская

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Сегодня|Спорт

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