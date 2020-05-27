Знаменитый фигурист, у партнерши которого на льду оголилась грудь, заявил, что он – гей

Серебряный призер Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, четырехкратный чемпион мира французский фигурист Гийом Сизерон объявил, что является геем. 25-летний спортсмен, который выступает в танцах на льду в паре с Габриэлой Пападакис, в своем Instagram опубликовал фотографию, на которой лежит на плече у другого мужчины. "Празднуем любовь. Всех с международным днем борьбы с гомофобией!" – подписал кадр Гийом Сизерон.

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INSTAGRAM

"Я хочу быть известным как фигурист, выигрывающий медали, а не как фигурист-гей. Мой каминг-аут должен пойти на пользу гомосексуализму", – заявил французскому изданию L'Equipe Гийом Сизерон

Отметим, что Гийом Сизерон является не только серебряным призером Олимпийских игр-2018 и чемпионом мира 2015, 2016, 2018 и 2019 годов, но еще и пятикратным чемпионом Европы и шестикратным чемпионом Франции.

Напомним, что дуэт Сизерон – Пападакис прославился на Олимпиаде-2018 благодаря курьезу, который случился с партнершей на льду. Во время исполнения программы ее платье расстегнулось, и спортсменка засветила грудь, однако смогла завершить программу.

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