Знаменитый рестлер-"людоед" скончался от коронавируса

Спортсмен выходил на ринг в образе людоеда Камалы из Уганды, хотя сам родом из Миссисипи

Знаменитый рестлер Джеймс Харрис умер в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте World Wrestling Entertainment, где спортсмен выступал в 2001-м и с 2004-го по 2006 год.

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На сайте WWE не сообщили о причинах смерти рестлера, но позже соавтор биографии Харриса Кенни Касанова на своей странице в Facebook сообщил, что "его забрал коронавирус".

Карьеру в рестлинге Харрис начал еще в 1978 году. Он выходил на ринг в устрашающем образе людоеда из Уганды Камалы с боевым окрасом, в набедренной повязке и с копьем. Согласно образу, Камала не знал английского языка и в ответ только рычал. Он сражался с такими звездами рестлинга как Халк Хоган, Марк "Гробовщик" Кэлвей и Андре Гигант.

После завершения карьеры Джеймс испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Ему ампутировали обе ноги из-за сахарного диабета.

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Ранее мы писали, что 145-килограммовый рестлер стал жертвой изнасилования, после чего бросил пить. Спортсмен познакомился с девушкой в баре и пожалел об этом на следующее утро.

Ранее мы писали, что рестлер эпично снес трех соперников, спрыгнув на ринг со второго этажа торгового центра. После такого падения публика пришла в дикий восторг.

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