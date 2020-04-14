Знаменитый "Тур де Франс" перенесут: Макрон продлил запрет на массовые мероприятия

Знаменитая веломногодневка "Тур де Франс" 2020 года не сможет начаться в срок из-за пандемии коронавируса. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон продлил запрет на массовые мероприятия до середины июля. Таким образом, "Тур де Франс" не сможет стартовать 27 июня, как планировалось ранее.

Ранее сообщалось, что организаторы велотура имеют план В, согласно которому Тур стартует 25 июля и завершится 16 августа.

Тем не менее, пока официальных сообщений от оргкомитета "Тур де Франс" не поступало. Есть большая вероятность, что гонка и вовсе будет отменена, как и многие спортивные мероприятия.

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На данный момент во Франции заразилось 137 тысяч человек – это четвертый показатель в мире. При этом французы идут третьими среди всех стран по количеству смертей – 14 986 человек.

Ранее мы сообщали, что начало легендарной Джиро д’Италия перенесли из-за коронавируса. Планировалось, что гонка начнется в Будапеште 9 мая и продлится до 31 мая.

Также сообщалось,что знаменитый французский велогонщик создал Instagram для козы во время карантина. Тибо Пино фотографирует свою любимицу, пьющую из бутылки из-под пива.

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