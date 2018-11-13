Знаменитый украинский велогонщик остался без команды
Андрей Гривко девять лет защищал цвета казахстанской команды
Известный украинский велогонщик Александр Гривко остался без работы. Украинец покинул команду Мирового тура "Астана", за которую выступал на протяжении девяти лет. Где продолжит карьеру Гривко – пока не известно. Однако высока вероятность того, что в 2019 году Украина будет иметь лишь одного представителя в Мировом туре – Марка Падуна из "Bahrain Merida".
"Андрей провел с нами очень большой период жизни, возможно, это была отдельная маленькая жизнь. Думаю, что для него период в "Астане" – лучший в карьере, вместе с нами он смог добиться высоких результатов, при этом, отдав команде очень многое. Команда всегда верила в Андрея, и он всегда оправдывал это доверие. Это было замечательное время. Все, что могу сказать сейчас – это огромное спасибо за все эти годы", – прокомментировал уход из команды ее менеджер Александр Винокуров официальному сайту "Астаны".
Отметим, что кроме Гривко Астану покинуло еще девять гонщиков: Михаэль Вальгрен, Танел Кангерт, Оскар Гатто, Йеспер Хансен, Морено Мозер, Сергей Чернецкий, Трульс Корсет, Риккардо Минали и Руслан Тлеубаев.
Гривко – шестикратный чемпион Украины в гонке с раздельным стартом. Принимал участие в Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Лучший результат украинца на Гранд Турах – 22-е место в "Джиро д'Италия"-2009. В прошлом сезоне он занял 120-ю строчку в итоговом зачете "Тур де Франс".
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