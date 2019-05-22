"Золотая рыбка" из Литвы завершила карьеру, не став ждать дисквалификации за допинг

Литовская пловчиха была лучшей на Олимпиаде в Лондоне

Рута Мейлутите. Фото: Getty Images

Литовская пловчиха Рута Мейлутите заявила об уходе из большого спорта. Олимпийская чемпионка-2012 пропустила три допинг-теста за последний год, вследствие чего спортсменка может получить 2-летнюю дисквалификацию. "Я готова начать новую главу в жизни. Я всю себя отдавала плаванию, я жила в спорте с ранних лет. Теперь я хочу отдохнуть от тяжелого тренировочного режима и лучше узнать мир вокруг себя", – заявила "золотая рыбка" из Литвы. Отметим, что 22-летняя Мейлутите заняла первое место на Олимпиаде в Лондоне на дистанции 100 м брассом.

Как мы сообщали ранее, завершила карьеру и знаменитая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. "Я больше не чувствую стопроцентную страсть, необходимую для профессионального спорта", – заявила 25-летняя немка, которая является двукратной олимпийской чемпионкой 2018 года в спринте и гонке преследования, а также обладательницей бронзы Пхенчхана-2018 в индивидуальной гонке.

Также сообщалось, что на Олимпиаде имени Яны Клочковой чемпион НБА выступал с поддельными гениталиями. Вскрылись скандальные подробности бронзового выступления баскетболистов США на Играх-2004 в Афинах.

Напомним, на предыдущей летней Олимпиаде, в Рио-2016, российских спортсменов отстранили из-за массового применения допинга:

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