"Золото" едет в Украину: Юлия Ткач переборола всех на Европейских играх в Минске

Наша спортсменка оказалась лучшей в весе до 62 кг

Юлия Ткач. Фото: НОК Украины

Украинская девушка-борец вольного стиля Юлия Ткач, выступающая в весовой категории до 62 кг, завоевала для Украины восьмую золотую медаль Европейских игр-2019 в Минске. Наша спортсменка в финале соревнований одолела Эльмиру Гамбарову из Азербайджана. Бронзовые медали достались россиянке Марии Кузнецовой и румынке Кристе Инце.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

Напомним, сегодня ранее другая украинка Оксана Ливач уступила в финале Европейских игр бывшей соотечественнице, оказавшейся ненужной на родине. Мария Стадник до 2006 года выступала под флагом Украины, но затем перебралась в Азербайджан, так как ей даже не позволили попытаться отобраться на Олимпиаду-2008.

Как сообщалось ранее, что на Европейских играх произошло уникальное событие: мама и сын вместе завоевали медаль. Нино Салуквадзе и Цотнэ Мачавариани выиграли "бронзу" в соревновании по стрельбе.

Также мы писали, что министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Золото" едет в Украину: Юлия Ткач переборола всех на Европейских играх в Минске". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"