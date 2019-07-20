"Золото" – наше! 17-летняя Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы, перепрыгнув двух россиянок

Восходящей звезде украинского спорта, которая ранее уже вошла в историю, покорилось очередное достижение

Ярослава Магучих. Фото: НОК Украины

17-летняя украинка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на чемпионате Европы U-20 по легкой атлетике, который проходит в Буросе, Швеция. Наша сенсационная высотница с первой попытки покорила планку 1.92 м, однако высота 2.02 м украинке не далась. "Серебро" завоевала россиянка Аделина Халикова (1.90 м), а тройку лидеров замкнула еще одна представительница России Наталья Спиридонова с результатом 1.87 м.

20 Июл 2019 в 9:38 PDT INSTAGRAM (@europeanathletics)

Отметим, что это уже не первый успех Ярославы в нынешнем году. В мае девушка из Украины стала самой молодой победительницей в истории Бриллиантовой лиги. В катарской Дохе Магучих взяла высоту 196 см.

Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

Напомним, на днях украинский многоборец Алексей Касьянов рассказал, что все еще не получил медаль ЧМ-2009. Дело в том, что россиянин Александр Погорелов, изначально ставший тогда третьим в Берлине, дисквалифицирован за употребление допинга. Показавший на том мировом первенстве четвертый результат Касьянов постфактум пробился на пьедестал, но все еще остается без награды.

Также мы писали, что в легкой атлетике побили 23-летний рекорд. Голландская спортсменка Сифан Хассан превзошла рекорд планеты в беге на одну милю (1609 м), принадлежавший россиянке Светлане Мастерковой. 26-летняя Хассан выиграла этап Бриллиантовой лиги в Монако. Ее результат составил 4 минуты 12,33 секунды. Тогда как Мастеркова 14 августа 1996 года на турнире в Цюрихе пробежала дистанцию за 4 минуты 12,56 секунды.

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