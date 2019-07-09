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Звезда американского футбола и полицейский разгромили магазин: видео драки

9 июля, 19:24

Малик Макдауэлл оказал сопротивление копу – чтобы усмирить футболиста, пришлось вызывать подмогу

Игрок американской NFL (Национальная футбольная лига) Малик Макдауэлл устроил жесткую потасовку с полицейским на заправочной станции. Во время столкновения спортсмен схватил сотрудника правоохранительных органов за запястья и положил руку на пистолет офицера. Макдауэлл, несмотря на удар электрошоковым оружием, продолжил оказывать сопротивление. Вскоре на помощь прибыл еще один полицейский. В итоге американский футболист был взят под стражу.

Инцидент произошел в феврале этого года, но видео стало доступно только сейчас. В результате драки магазину был причинён серьезный ущерб. Макдауэллу было предъявлено обвинение в нападении на полицейского с применением насилия, за которое дают до двух лет тюрьмы.

Напомним, ранее появилось еще одно шокирующее видео - родители устроили бойню на матче детских команд. Это произошло в Мексике. Во время игры на трибунах началась потасовка среди родственников юных футболистов, которая переросла в массовое побоище Зачинщиком драки стал мужчина, который, подкравшись со спины, ударил одного из зрителей мотоциклетным шлемом. В результате трибуны превратилось в место жесточайших выяснений отношений, где нашлось место ударам зонтиком, приемам из бокса, кикбоксинга и других единоборств. За всем этим с поля в состоянии оцепенения наблюдали юные футболисты – судье пришлось остановить игру.

Также мы писали, что в Виннице после матча фанаты избили судью. Болельщики выместили гнев за проигрыш местной "Нивы". Причиной агрессии фанатов стал спорный пенальти, назначенный арбитром.


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Тег спорт, драка, американский футбол

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Championat.ru

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