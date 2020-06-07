Звезда биатлона застрял в грязи украинских дорог, а Белодед показала идеальный пресс

Самое интересное из Instagram-жизни известных спортсменов Украины за минувшие сутки

В минувшие сутки украинские спортсмены были достаточно активны в социальных сетях, обрадовавшись наконец-то полноценному лету. Кто-то пытался проехать на велосипеде по затопленным дорогам, у кого-то сегодня особая дата – день рождения любимого человека и годовщина свадьбы.

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Самая молодая двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед в восторге от теплой погоды, которая наконец-то пришла в Украину: "Как же я ждала настоящего и теплого лета. Наконец-то! Кайф". А заодно киевлянка показала свой идеальный пресс.

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Чемпион мира по биатлону 2019 года Дмитрий Пидручный решил устроить небольшой велопробег по Украине. Однако прошедшие накануне дожди смыли часть дорог, и спортсмену пришлось пробираться дальше с велосипедом в руках. "Свинья везде грязь найдет", – пошутил Дмитрий.

Дмитрий Пидручный катается на велосипеде Видео: Instagram

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды в "Овьедо", показал, как поздравлял с Днем рождения свою девушку Анастасию, и еще раз признался в любви.

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Украинская бегунья, чемпионка Европы Ольга Земляк показала, как стремительно подрастает ее сынок. "Освоили новый транспорт. Соседи, простите, если сможете", – пошутила легкоатлетка.

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А чемпионка WWFC Алена Рассохина сегодня празднует ситцевую свадьбу на Бердянской Косе. Муж Алены – также боец смешанных единоборств и тренер.

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Двукратный чемпион мира по слэм-данкам и участник команды "Гарлем Глобтроттерс" Дмитрий Smoove Кривенко поделился яркими кадрами своих выступлений на шоу в Техасе. "Люблю свою работу", – написал Дмитрий.

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Ранее украинский "Майкл Джордан" признался: "Мой самый сложный бросок – "Камикадзе".

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