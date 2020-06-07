Українська
$ 26,7
30
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Звезда биатлона застрял в грязи украинских дорог, а Белодед показала идеальный пресс

7 июня, 17:36

Елена Павлова Елена Павлова

Самое интересное из Instagram-жизни известных спортсменов Украины за минувшие сутки

В минувшие сутки украинские спортсмены были достаточно активны в социальных сетях, обрадовавшись наконец-то полноценному лету. Кто-то пытался проехать на велосипеде по затопленным дорогам, у кого-то сегодня особая дата – день рождения любимого человека и годовщина свадьбы.

Читайте также: Удар на 50 тысяч – эффектнейший нокаут c правой за мгновение до гонга от бывшего чемпиона UFC

Самая молодая двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед в восторге от теплой погоды, которая наконец-то пришла в Украину: "Как же я ждала настоящего и теплого лета. Наконец-то! Кайф". А заодно киевлянка показала свой идеальный пресс.

INSTAGRAM

Реклама

Чемпион мира по биатлону 2019 года Дмитрий Пидручный решил устроить небольшой велопробег по Украине. Однако прошедшие накануне дожди смыли часть дорог, и спортсмену пришлось пробираться дальше с велосипедом в руках. "Свинья везде грязь найдет", – пошутил Дмитрий.

Дмитрий Пидручный катается на велосипеде Видео: Instagram

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды в "Овьедо", показал, как поздравлял с Днем рождения свою девушку Анастасию, и еще раз признался в любви.

INSTAGRAM

Украинская бегунья, чемпионка Европы Ольга Земляк показала, как стремительно подрастает ее сынок. "Освоили новый транспорт. Соседи, простите, если сможете", – пошутила легкоатлетка.

INSTAGRAM

А чемпионка WWFC Алена Рассохина сегодня празднует ситцевую свадьбу на Бердянской Косе. Муж Алены – также боец смешанных единоборств и тренер.

INSTAGRAM

Реклама

Двукратный чемпион мира по слэм-данкам и участник команды "Гарлем Глобтроттерс" Дмитрий Smoove Кривенко поделился яркими кадрами своих выступлений на шоу в Техасе. "Люблю свою работу", – написал Дмитрий.

INSTAGRAM

Ранее украинский "Майкл Джордан" признался: "Мой самый сложный бросок – "Камикадзе".

Смотрите, как можно тренироваться дома на диване

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дзюдо Дмитрий Пидручный Ольга Земляк Дмитрий Кривенко Дарья Белодед Андрей Лунин Алена Рассохина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вы это видели? Молодой корейский тхэквондист поражает невероятными трюками и пластикой
Вы это видели? Молодой корейский тхэквондист поражает невероятными трюками и пластикойДругие
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатовДругие
Белокурые бестии: самые красивые спортсменки ко Всемирному дню блондинок
Белокурые бестии: самые красивые спортсменки ко Всемирному дню блондинокДругие
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион и автор 11 мировых рекордов
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион и автор 11 мировых рекордовДругие
21-летняя чемпионка Европы погибла после падения с 16-го этажа. Семья не верит в суицид
21-летняя чемпионка Европы погибла после падения с 16-го этажа. Семья не верит в суицидДругие
В украинском футболе нарушен первый запрет: за
В украинском футболе нарушен первый запрет: за "Десну" на трибунах болела сексуальная бегуньяЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять