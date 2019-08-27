Звезда гимнастики Елена Витриченко: "У меня был даже свой маньяк – он следил за мной"

Елена Витриченко / Фото: Getty Images

Бронзовая призерка Олимпиады-1996 и 9-кратная чемпионка мира Елена Витриченко рассказала "Сегодня" об уроках мамы, агрессии в спорте, американской мечте и почему уехала из Украины, о победах своих американских учениц и собственных детей и о том, чем их веселит на занятиях.

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- С чем у вас ассоциируются девяностые?

- В первую очередь с моей карьерой в художественной гимнастике. Это были самые успешные годы. Развалился Советский Союз, мы стали выступать за Украину, и моя карьера пошла вверх.



- Многие сразу вспоминают моду тех времен. У вас остались какие-то любимые вещи с того периода?

- Ой, навряд ли. Я столько переезжала, что мало что осталось.



- Тогда вся мода была в купальниках, наверное.

- Конечно. Моя цель была гимнастика – все было посвящено ей.



- В 1991 году вам было 14 лет. Насколько хорошо помните тот период, когда объявили независимость?

- Мы как раз были последней молодежной сборной Советского Союза, и у нас был чемпионат Европы в том году. Смешанные чувства. Для нас всех это было, с одной стороны, шоком: непонятно, что будет происходить. А с другой – радостью. Каждая страна смогла выставлять своих гимнасток на крупных соревнованиях. Конкуренции стало меньше – она просто перешла на более высокий уровень. Но после того, как СССР развалился, финансирования практически не было. Я помню, как мы добирались с моего первого чемпионата мира (в 1992 году в Брюсселе Витриченко завоевала "серебро" в групповом упражнении. – Авт.): летели через Москву, а потом ехали на поезде, который не отапливался! А это была почти зима – ноябрь-месяц. И мы с мамой (Ниной Витриченко, которая была и тренером Елены. – Авт.) спали под матрасами, потому что было очень холодно в вагонах. Мы поставили в стаканчик цветы, которые нам подарили, и вода замерзла!



- Что для вас развал Союза изменил в спортивном плане?

- До этого мы готовились на базе СССР в Новогорске, а потом уехали домой в Одессу. Тоже были проблемы с отоплением: зимой тренироваться вообще невозможно. Потом переехали в Киев, чтобы готовиться в Школе Дерюгиных. Там были хоть какие-то приемлемые условия, хотя тоже в зале было холодно. Пару лет или даже больше длился такой адаптационный период.



- Что для вас означало видеть флаг и слышать гимн уже не СССР, а Украины? Вызывало это какие-то эмоции?

- Конечно! Я гордилась, что наша страна стала независимым государством. Мой отец всегда был за Украину, и его гордость за нее передалась мне. Было приятно, особенно, когда мы побеждали, что Украина лучше всех.

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- Помните, когда впервые в вашу честь звучал гимн?

- На чемпионате мира первый раз был в 1994-м (в Париже Витриченко вместе с другой украинкой Екатериной Серебрянской разделили первое место в финале с мячом. – Авт.). Знаете, я такая, что когда иду к цели, я горю этим. А когда ее добилась, то уже иначе воспринимаю: "ну так, нормально" (смеется). Тогда задумываешься на минутку и начинаешь ставить новую цель.



- На 1990-е выпали ваши золотые времена в гимнастике. Было много трудностей на пути к лидерству, даже в собственной команде, но в то же время вы были чуть ли не любимицей публики. Когда оглядываетесь назад, больше вспоминается негативных или положительных моментов?

- Меня мама вообще научила смотреть на жизнь только с положительной стороны. Поэтому весь негатив я использую как опыт: и отношения с людьми, и какие-то происшествия. Делаю выводы и оставляю этот негатив позади, чтобы он мне не мешал жить дальше. И, конечно, в первую очередь помнишь радостные моменты, связанные с друзьями, победами...



- У вас было упражнение под народную песню "Ти ж мене підманула". Тогда это было еще не так популярно. Помните, как ставили упражнение и почему выбрали эту музыку?

- Да, это был предолимпийский год. Я хотела, чтобы было видно, что мы представляем Украину. И мы обратились к Владимиру Быстрякову, чтобы он обработал для нас эту музыку и написал ее специально для моего упражнения. Мне очень нравилось его исполнять.



- Мы все знаем, что у спортсменов суровая дисциплина. Часто они, кроме зала, ничего и не видят. То, что вы занимались индивидуально с мамой, давало больше свободы или наоборот, еще больше погружало в спорт?

- Думаю, это зависит от возраста. Естественно, когда девочке 15-16 лет, она больше проводит время в зале, чтобы наработать программу и мастерство. А с возрастом ты находишь время, чтобы отключиться от этого, искать вдохновение. Тогда появляется больше знакомств, общения. Мы очень любили ходить на шоу, в театр, на балет. Если зацикливаться только на художественной гимнастике, так с ума можно сойти.

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- На улицах вас узнавали? Как тогда реагировали на гимнасток?

- Да, узнавали, брали автографы, знакомились. У меня был даже свой маньяк, который следил за мной. Мы вызывали милицию, чтобы от него избавиться!

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- После завершения карьеры вы открыли свою школу гимнастики в Киеве. Почему выбрали тренерскую деятельность?

- Это было моей мечтой. В последние годы, когда я выступала, я уже больше ориентировалась не на результат, а на зрителей, чтобы показывать новому поколению, насколько прекрасна художественная гимнастика. И было вполне естественно, что дальше я перешла в тренерскую работу.



- Насколько помню вас как тренера, я не замечала в вас какой-то агрессии, которая присуща тренерам в Восточной Европе. Какие ценности и методы вы исповедуете в работе?

- Сейчас с теми детьми, которых я растила с маленького возраста, у нас дружеские отношения. Я считаю, если ты агрессивно относишься к детям, они не будут воспринимать тебя и не будут понимать, что ты хочешь им объяснить. В более спокойной обстановке, в позитивном настроении они прогрессируют намного быстрее и учатся лучше. Естественно, бывают дни, когда ребенок может вывести из себя, и взрослый человек начинает нервничать – это у всех случается.



- То есть можно достичь результата без крика и насилия?

- Я думаю, что да. Когда я тренировалась, для меня это было как сказка. Я любила приходить на тренировки. Мне было интересно. Всегда бывают моменты, когда тебя наругают, и это нормально. Но это происходит не каждый день. Если ты занимаешься чем-то, то должен делать это в удовольствие.



- В начале 2000-х вы поехали тренировать в Испанию. Почему не видели себя дальше в Украине?

- Это непростой вопрос. Думаю, что все это понимают: у нас существует одна школа – Школа Дерюгиных. И не совсем легко там существовать. Я не видела свое будущее в тренерской карьере в Украине. Наша семья решила уехать. И я не жалею об этом.



- То есть тяжело создать конкуренцию Дерюгиным?

- Когда у человека в руках сборная, то зачем? Было достаточно скандалов и драмы, когда я была гимнасткой. И специально продолжать нет смысла.



- Расскажите, как вы попали потом в США, и какой путь был там?

- После того, как умерла моя мама, сложно было находиться в Испании с этими воспоминаниями. Я начала искать, куда уехать, чтобы что-то изменить в своей жизни: был очень сложный период. Меня пригласил клуб в Чикаго, и мы решили переехать. Я там проработала год. Не совсем мы нашли взаимопонимание между хозяевами. И мы решили открыть свой клуб. Два года назад моя девочка (Лили Авила. – Авт.) заняла второе место на юниорском чемпионате США, а в этом году – первое (Дженна Чжао). Так что результаты у нас хорошие. Сейчас они будут переходить в сеньйорки.



Мы готовили группу на юниорский чемпионат мира – они тоже стали чемпионками Америки. Дженна делала на мире ленту. К сожалению, не очень удачно: ей дали только одно упражнение, и она слегка перенервничала. Понятно, что они еще не того уровня, чтобы бороться за первые места, но начало уже положено хорошее. За последнее время конкуренция в США возросла очень сильно, много хороших детей. Много тренеров приехало из разных стран: из России, Беларуси, Болгарии, Украины. Но в Америке родители хотят, чтобы дети не только занимались спортом, но еще и учебой. Поэтому юниорок много, а потом в сеньйорках мало кто остается – идут учиться в университет.



- Вы также тренируете свою дочь. Проводите параллели с тем, как вас тренировала мама?

- Конечно. Все очень интересно получается: я вижу себя маленькую в ней. Она повторяет некоторые мои слова, которые я никогда ей не говорила. Это очень приятно.



- Какие главные советы своей мамы вы используете в работе?

- О том, что надо все делать в удовольствие, надо любить то, что ты делаешь. Без этого ничего не получится.



- На каком уровне сейчас выступает Аврора?

- Она еще маленькая, ей всего 11 лет, но она уже попала в 10-й левел. Это здесь как мастер спорта, в Европе их называют преюниорами. Она попала в топ-40 страны среди гимнасток 2004 года рождения и младше.



- Сыновья у вас тоже спортом увлекались, насколько я помню. Чем они сейчас занимаются?

- Борьбой и плаванием, но больше сейчас борьбой. Они участвуют в чемпионатах штата, региона. В школе это у них тоже очень популярно.



- Что для вас поначалу было самое непривычное в американском стиле жизни?

- Первый раз я приехала в Америку, когда мне было 16 лет. Мы жили в семье, и мне очень понравился их стиль жизни. Больше всего мне понравилась американская мечта: если ты хочешь работать и чего-то добиваться, то у тебя будут все возможности это сделать. Здесь люди работают очень много, не жалеют себя.



- Что вас еще связывает с Украиной?

- Ничего, к сожалению. Все мои родственники уехали. Папа в Испании живет. Есть друзья – мы переписываемся на Facebook. Но, к сожалению, я туда не езжу. Последний раз были на Кубке Дерюгиной в 2012 году, когда я выступала на показательных.



- Когда я два года назад брала интервью у Тамары Ерофеевой, которая тоже сейчас живет в США, она сказала, что ей было приятно слышать украинский язык от меня. Вы его сейчас где-то слышите?

- Да, у нас здесь большая украинская диаспора, есть украинские церкви. Люди стараются сохранять язык и чтобы дети учили его.



- А ваши дети знают украинский?

- Нет. Они родились в Испании. У них три языка: испанский, английский и русский.



- Как вы относитесь к современной гимнастике, в сравнении с тем, какой она была в ваше время?

- Мне нравится тот компонент, что можно посчитать упражнение, каждый элемент можно оценить. Для понимания это намного проще и интереснее. Но, конечно, иногда, как сейчас было в Минске на Кубке вызова, оценки зашкаливают, и непонятно, откуда они берутся. Это часть гимнастики, которая, к сожалению, никуда не девается. С каждыми новыми правилами стараются сделать, чтобы было все более понятно и справедливо, но бывают моменты, когда проскакивает необъективность.



- Много кто жалуется, что гимнастике сейчас не хватает артистичности из-за того, что так много элементов в упражнениях.

- Ну, художественная гимнастика – это же спорт, а не балет. Это очень красивый спорт, но это спорт. А он должен как-то оцениваться. Артистическая сторона настолько субъективна, что ее очень сложно оценить. Кому-то нравится, кому-то – нет. Я считаю, что гимнастика движется в хорошем направлении. Естественно, артистическая сторона должна оставаться, но то, что оценка зависит от сложности того, что ты делаешь, это тоже правильно.



- Как ваши гимнастки справляются с такими правилами?

- Гимнастика прогрессирует, сложность сумасшедшая сейчас, и это нелегко. Не знаю, как бы наше поколение справлялось с такой сложностью. Было бы интересно попробовать (улыбается). Я еще много чего могу показать. Мои ученики очень веселятся, когда я начинаю говорить: "Как вы не можете это сделать?! Это же так легко". Встаю и показываю. Они очень любят это. А те элементы, которые мы не делали, я смотрю, как их исполняют лучшие гимнастки мира, и анализирую, стараюсь объяснить детям.

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