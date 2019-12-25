Звезда мировых шахмат со скандалом уходит из сборной Украины

Павел Эльянов / Фото: Twitter

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Двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад Павел Эльянов заявил, что больше не будет выступать за сборную Украины. Причиной является конфликт с Федерацией шахмат Украины. Восемь ведущих шахматистов Украины в открытом письме обратились с требованием заменить главного тренера мужской сборной Александра Сулипу на Владимира Баклана. Но их попытки не увенчались успехом.

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"Как минимум эта история началась в августе 2018 года, а как максимум она уходит в далекое прошлое, когда капитаном был еще Владимир Борисович Тукмаков, – заявил Павел Эльянов. – Написано, что мы требуем смены тренера, но на самом деле мы уже ничего не требуем. Позиция федерации абсолютно ясна, и она неконструктивна совершенно. Никто никаких компромиссов не предложил, ситуация осталась, как она есть, и федерация не хочет никак разрешать этот вопрос с ведущими игроками".

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"Я хотел бы сделать заявление, что на данный момент прекращаю любые взаимоотношения с Федерацией шахмат Украины. Конечно, играть за сборную не буду и, в принципе, не настроен под флагом Украины выступать более. Даже в индивидуальных соревнованиях. Речь о выходе из федерации прямо в данный момент не идет, но фактически я себя не считаю членом федерации сейчас", – уточнил Павел Эльянов.

Ранее сообщалось, что в Одессе ограбили квартиру известного шахматиста Станислава Богдановича. Деньги Богданович не прятал, потому что не ожидал, что его могут ограбить. Из квартиры спортсмена вынесли около 25 тысяч долларов.

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