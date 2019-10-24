Звезда паркура показал невероятные трюки в Черновцах: видео прыжков в Университете

Александр Титаренко выполнил трюки в Черновицком Университете

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Один из лучших представителей в мире фрирана украинец Александр Титаренко вновь привлек к себе внимание! На этот раз спортсмен проложил невероятный фриран-маршрут по дворикам, коридорам и аудиториям одного из самых старых и красивых ВУЗов Украины – Черновицкого университета.

В результаты был снят яркий ролик. Сюжет видео показывает знакомую студентам ситуацию, когда до начала экзамена остается всего 5 минут, да еще и зачетная книжка у кого-то другого! Поэтому спортсмену Red Bull приходится прокладывать свой маршрут очень экстремальным путем, привлекая к этому лестницы, стены, окна и все, что подвернется на пути. Сальто, флипы, прыжки через препятствия – удастся ли герою Александра Титаренко таки успеть на экзамен?

Трюки Александра Титаренко в Черновицком Университете

Черновицкий Университет имени Юрия Федьковича расположен в комплексе, построенном в 1864-1882 гг. по проекту известного чешского архитектора Иосифа Главки. Сегодня в Университете функционирует 2 института (Институт биологии, химии и биоресурсов и Институт физико-технических и компьютерных наук), а также 12 факультетов. 28 июня 2011, ЮНЕСКО включил Центральный корпус университета в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Черновицкий университет – очень красивый, необычный, большой! Я таких никогда не видел. Больше всего запомнилось, когда под конец проекта я начал снимать пранки, и когда я залез в окно аудитории, где проходила пара – реакция изумленных людей мне очень понравилась! Проект заинтересовал своей идеей, однако были и сложности – в пределах университета было не так много препятствий и не всегда удавалось придумать интересные трюки. Очень понравилась работа продакшн-команды, которая занималась съемкой и постановкой, где будут происходить трюки", – делится впечатлениями о проекте Александр Титаренко.

Александр Титаренко – новая звезда мирового паркур-фрирана, который в 2017 году поразил всех своей неожиданной победой в Мировом финале Red Bull Art of Motion, и с тех пор постоянно подтверждает свои уникальные умения в международных соревнованиях и проектах.

Александр Титаренко начал заниматься паркуром еще в 11 лет. Не имея доступа в залы для тренировок, он оттачивал трюки на пляже летом, осенью на горе листьев, а зимой – в снежных сугробах. Детское увлечение переросло в большую мечту стать профессиональным паркуристом, и уже в 2013 году на своих первых соревнованиях на чемпионате Украины по паркуру и фрирану в Киеве Александр занял второе место. С 2015 года он работал в цирке, продолжая оттачивать свое мастерство в паркуре.

Паркур и фриран – нетрадиционные и относительно новые дисциплины. Но, часто – даже более популярные, чем некоторые традиционные виды спорта. Например, если бы Александр Титаренко участвовал в рейтинге самых популярных украинских спортсменов, то занял бы там 24-е место. На Instagram паркуриста подписались почти 70 тысяч "фанатов"!

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