Звезда российского спорта: "Что-то неординарное в Сочи происходило"

Конькобежец Иван Скобрев высказался о проблеме допинга в России и поддержал Григория Родченкова, который заявил о существовании государственной программы по применению допинга во время Олимпиады-2014 в Сочи.

"Что-то неординарное в Сочи происходило, и это уже признали наши власти, были извинения со стороны руководителей. Плюс если бы вся правда была на нашей стороне, не было бы отставки ряда чиновников. Так зачем обманывать самих себя? Откуда-то ноги выросли. Я не верю, что все-все – это выдумки и фантазии Григория Родченкова.

Родченков? Все называют его дураком со странностями. Но он точно не дурак хотя бы потому, что провернул столько всего. Кто еще смог бы это сделать? Повторюсь, мне кажется, что-то все-таки в Сочи происходило," – заявил бронзовый и серебряный призер Игр в Ванкувере Скобрев.

Напомним, что по результатам следствия Россию лишили 13 медалей сочинской Олимпиады.

Напомним, что Исполком МОК 5 декабря объявил о допуске к Олимпиаде-2018 только "чистых" российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом.

Ранее мы писали о требованиях МОК относительно экипировки российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года. России запретили использовать все три цвета флага, а надпись RUS заменили на OAR.