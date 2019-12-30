Звезда украинских шахмат стала второй на чемпионате мира в Москве

Анна Музычук / Фото: Getty Images

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Украинская шахматистка Анна Музычук стала вице-чемпионкой мира по блицу, который проходил в Москве. 29-летняя украинка за 17 туров набрала 12,5 очка и уступила первое место россиянке Екатерине Лагно, которая набрала 13 очков. Третье место досталось китаянке Тан Жангуй (12 очков).

Перед этим на этом же турнире в Москве Анна Музычук стала лишь шестой в рапиде. Правда, украинка отстала от первого места всего на половину очка. У мужчин победителем прогнозируемо стал норвежец Магнус Карлсен.

Недавно Анна Музычук призналась, почему не откажется от турниров в России:

"Понимаю возмущение людей. Да, Россия напала на нашу страну, идет война. Больно, что погибло столько украинцев. Но поймите и меня: Россия – ведущая шахматная страна, шахматы там очень поддерживаются. Президент Международной шахматной федерации россиянин. Ежегодно в России проводится несколько соревнований самого высокого уровня, будут там проводиться и в дальнейшем. Это не вопрос пропуска одного турнира. Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать профессиональную карьеру. С 2014 года мы с Марией ездили в Россию исключительно на официальные соревнования. Вопрос нашего участия в соревнованиях на территории РФ мы обсуждали с руководством области и города Львова. Они ответили, что нас понимают, и сказали: "Езжайте и побеждайте".

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