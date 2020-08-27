Звезды украинского спорта получили именные знаки на специальной аллее

Сегодня Национальный олимпийский комитет чествовал четырех знаменитых украинских спортсменов. На "Площади звезд" в центре Киеве свои именные знаки получили: Анна Ризатдинова, Наталья Добрынская, Анжелика Терлюга и Игорь Цветов. К слову, недавно знаменитая украинская гимнастка показала формы, загорая в Одессе.

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Олимпийская чемпионка 2008 года по легкоатлетическому многоборью Добрынская, бронзовая призерка Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Ризатдинова, трехкратная чемпионка Европы по каратэ и вице-чемпионка Европейских игр-2019 Терлюга, а также двукратный чемпион летних Паралимпийских игр по легкой атлетике Цветов стали обладателями персональных "звезд", присоединившись к коллегам, которых отметили ранее. Об этом сообщил НОК Украины на своей страничке в Facebook.

Открытие прошло в центральной районе столицы в торжественной обстановке, но с учетом требований медицинского протокола.

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