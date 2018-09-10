Новак Джокович выиграл US Open и сравнялся с Питом Сампр

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в финале Открытого чемпионата США, который прошел в Нью-Йорке. Шестая ракетка турнира победил обладателя третьего номера посева аргентинца Хуана Мартина дель Потро со счетом 6:3, 7:6, 6:3. Соперники провели на корте 3 часа 15 минут.

Для 31-летнего серба этот титул стал третьим в карьере на US Open и 14-м – в рамках турниров "Большого шлема". Сам Джокович после победы заявил, что он очень рад сравняться с американцем Питом Сампрасом по числу побед в финалах одиночного разряда на "Шлемах". Больше таких трофеев только у испанца Рафаэля Надаля (17) и швейцарца Роджера Федерера (20).





















Новак Джокович выиграл US Open

Новак Джокович выиграл US Open

Новак Джокович выиграл US Open

Новак Джокович выиграл US Open

Новак Джокович выиграл US Open

Новак Джокович выиграл US Open

Новак Джокович выиграл US Open

Новак Джокович выиграл US Open

Новак Джокович выиграл US Open

Новак Джокович выиграл US Open

"Сампрас – одна из самых больших легенд, когда-либо игравших в теннис. Он был моим кумиром в детстве. Первым, что я видел из тенниса по телевизору, был его первый или второй Уимблдонский турнир. Это вдохновило меня начать играть в теннис", – сказал Джокович.

"Мне очень важно, что я теперь сравнялся с ним по числу титулов Большого шлема. Это действительно невероятно, когда об этом думаешь. Я видел, как он выиграл один из своих первых Уимблдонов, и я вырос, играя и думая, что однажды я смогу сделать то, что делает он", – добавил серб.

Напомним, что ранее Серена Уильямс со скандалом проиграла финал US Open 20-летней японке Наоми Осаке.