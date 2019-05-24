19-летняя украинка Даяна Ястремская вышла в третий финал турнира WTA за последние семь месяцев

Украинская теннисистка поборется за титул в Страсбурге с хозяйкой турнира

Даяна Ястремская. Фото: AFP

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал турнира WTA в Страсбурге, Франция. Для 19-летней украинки это будет третий финал за последние семь месяцев. В полуфинале Ястремская за 1 час 25 минут одолела белоруску Арину Соболенко – 6:4, 6:4.

В финале турнира Ястремская сыграет с победительницей пары Хлоэ Паке – Каролин Гарсия. Обе теннисистки представляют Францию.

Ранее мы писали, что Сергея Стаховского удивила 15-минутная пауза в матче с россиянином на Ролан Гаррос. Лучший украинский теннисист прокомментировал поражение от россиянина из третьей сотни рейтинга.

Напомним, что в четверг 19-летняя украинка Завацкая впервые в карьере вышла в финал квалификации "Шлема". Катарина Завацкая разгромила первую ракетку Грузии Екатерину Горгодзе.

Также мы сообщали, что четыре теннисистки могут сместить первую ракетку мира по итогам Ролан Гаррос: среди них нет украинки Элины Свитолиной. Обойти первую ракетку мира японку Наоми Осаку могут Каролина Плишкова, Петра Квитова, Кики Бертенс и Ангелик Кербер.

Даяна Ястремская

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