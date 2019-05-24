Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

19-летняя украинка Даяна Ястремская вышла в третий финал турнира WTA за последние семь месяцев

24 мая, 17:22

Украинская теннисистка поборется за титул в Страсбурге с хозяйкой турнира

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская. Фото: AFP

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал турнира WTA в Страсбурге, Франция. Для 19-летней украинки это будет третий финал за последние семь месяцев. В полуфинале Ястремская за 1 час 25 минут одолела белоруску Арину Соболенко – 6:4, 6:4.

В финале турнира Ястремская сыграет с победительницей пары Хлоэ Паке – Каролин Гарсия. Обе теннисистки представляют Францию.

Ранее мы писали, что Сергея Стаховского удивила 15-минутная пауза в матче с россиянином на Ролан Гаррос. Лучший украинский теннисист прокомментировал поражение от россиянина из третьей сотни рейтинга.

Напомним, что в четверг 19-летняя украинка Завацкая впервые в карьере вышла в финал квалификации "Шлема". Катарина Завацкая разгромила первую ракетку Грузии Екатерину Горгодзе.

Также мы сообщали, что четыре теннисистки могут сместить первую ракетку мира по итогам Ролан Гаррос: среди них нет украинки Элины Свитолиной. Обойти первую ракетку мира японку Наоми Осаку могут Каролина Плишкова, Петра Квитова, Кики Бертенс и Ангелик Кербер.


Даяна Ястремская

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег теннис, Даяна Ястремская

Вы сейчас просматриваете новость " 19-летняя украинка Даяна Ястремская вышла в третий финал турнира WTA за последние семь месяцев". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Даяна Ястремская пробилась в полуфинал турнира в Страсбурге

Вчера, 17:41

19-летняя украинская теннисистка разгромила француженку Фиону Ферро

Легендарный трюк: Роджер Федерер взорвал сеть невероятным финтом

Вчера, 15:37

Знаменитый теннисист продемонстрировал мастерство во время тренировки

Илья Марченко: "Челленджеры – явно не мой теннис"

21 мая, 10:01

Украинский теннисист после кризиса надеется на свой опыт на "Шлемах"

Илья Марченко не смог пробиться в основную сетку "Ролан Гаррос"

21 мая, 15:25

Украинский теннисист вылетел в первом раунде квалификации

Или на корт, или под нож: экс-первая ракетка Украины рассказал о сроках возвращения

21 мая, 18:49

Украинский теннисист восстанавливается после тяжелой операции на руке

Сергей Стаховский за 30 минут пробился во второй круг квалификации "Ролан Гаррос"

20 мая, 16:03

Украинский теннисист на отказе соперника прошел австралийца Дакворта

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Скандал на Евровидении: Лазарев опозорился во время выступления

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Меган Маркл обвинили во лжи о своих родах

​Уровень моря поднимется на 2 метра

Кабмин принял новое решение по тарифам на газ: что будет с ценами

5 важных советов как научиться откладывать деньги правильно

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

Эстония: РФ нападет на Беларусь, но при одном условии

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

"Динамо" может возглавить четвертьфиналист последнего чемпионата Европы

Вчера, 14:42

Последним местом работы 61-летнего наставника был польский "Лех"

Ничья перед концертом: обзор матча "Шахтер" – "Динамо"

Вчера, 09:02

Цыганков и Тете забили голы, а Шабанов и Хочолава получили по красной карточке

Два гола и два удаления: "Шахтер" и "Динамо" сыграли последнее дерби в сезоне

22 мая, 21:34

После поединка "Шахтер" устроил чемпионский концерт для болельщиков

Битва Россия – США и матч финнов со шведами: где смотреть матчи 1/4 финала хоккейного ЧМ

22 мая, 17:02

Все четвертьфинальные поединки чемпионата мира по хоккею пройдут в четверг, 23 мая

Предпрощальный матч Хацкевича и уникальный выход "горняков": все фишки игры "Шахтер" – "Динамо"

22 мая, 09:20

Дончане впервые сыграют в статусе топ-клуба независимости, а для коуча киевлян это классико может стать последним

Как воспитать сына мужчиной? 12 правил

Стиль и модные образы Елены Зеленской

Назван самый полезный суп
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь