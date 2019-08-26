100 тысяч долларов и первая победа на US Open: триумф украинки Ястремской в Нью-Йорке

Даяна Ястремская / Фото: AFP

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала первую в своей карьере победу на US Open! 32-я сеянная Открытого чемпионата США в тяжелом трехсетовом поединке одолела румынку Монику Никулеску - 6:4, 1:6, 6:2.

Поединок в Нью-Йорке продлился 1 час и 57 минут. За это время Ястремская трижды подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и выиграла 4 гейма на подаче соперницы. Тогда как румынка сделала всего один эйс, совершила 4 "двойные" и реализовала три брейк-пойнта.

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В следующем круге одесситка Даяна Ястремская сыграет против 24-летней шведки Ребекки Петерсон, которая на старте турнира обыграла олимпийскую чемпионку из Пуэрто-Рико Монику Пуиг.

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Отметим, что победа над Никулеску принесла Ястремской 100 тысяч долларов призовых. В случае выигрыша в следующем раунде, призовые украинки возрастут еще на 63 тысячи долларов.

Даяна Ястремская

Как мы писали ранее, назван самый высокооплачиваемый теннисист вселенной. Суммарный доход 38-летнего Роджера Федерера за год составил рекордные 93,4 млн долларов. Причем на рекламе он заработал в 11 раз больше, чем на своих спортивных победах.

Может похвастаться финансовыми успехами и первая ракетка Украины. Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира, заработав в период с 2018-го по 2019 годы 6,1 миллиона долларов, при этом 1,5 миллиона составила прибыль от рекламы.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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