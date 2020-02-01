15-летний теннисист умер после падения на корте

Во время падения Кент Ямадзаки ударился головой о корт

/ Фото: AFP

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15-летний австралийский теннисист Кент Ямадзаки скончался в Непале накануне старта турнира. Спортсмен почувствовал себя плохо на тренировке, потерял сознание, упал и ударился головой о корт. Его срочно доставили в больницу и поместили в отделение интенсивной терапии, но спасти теннисиста не удалось. Точная причина смерти неизвестна.

"ITF чрезвычайно опечалена смертью многообещающего молодого теннисиста Кента Ямадзаки и выражает глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. Мы заинтересованы в том, чтобы семья Кента получила поддержку, в которой она нуждается в настоящее время, мы поддерживаем связь с официальными лицами турнира и национальными ассоциациями Непала и Австралии", – говорится на сайте Международной федерации тенниса.

Ранее мы писали, что в России после вечеринки умер юный теннисист. Спортсмены отдыхали в коттедже и употребляли много алкоголя.

Напомним, 26 января потерпел крушение вертолет легенды баскетбола Коби Брайанта примерно в 50 км от Лос-Анджелеса. Все девять человек на борту, в том числе и 13-летняя дочь Коби Джанна, погибли. Последний маршрут Коби: карта рокового полета, запись переговоров с диспетчером и мнение пилота.

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

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