15-летняя Лопатецкая выиграла свой дебютный матч на юниорском US Open

Сегодня, 21:46

Дарья Лопатецкая вышла в финал квалификации своего первого юниорского "Шлема"

Дарья Лопатецкая. Фото Instagram
Дарья Лопатецкая. Фото Instagram

Восьмой номер посева квалификации юниорского US Open 15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая вышла в финал отбора в основную сетку, обыграв в двух сетах польку Веронику Фалковскую со счетом 6:2, 6:1. Матч продлился 1 час и 35 минут. За это время украинка ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов. В свою очередь, представительница Польши сделала два эйса, совершила пять двойных ошибок и выиграла один гейм на приеме.

Таким образом, Лопатецкая выиграла свой дебютный матч на турнире серии "Большого шлема" для игроков до 18 лет. В финале отбора украинка сыграет против победительницы пары Александра Ваграмов – Хлоя Бек.

На данный момент Лопатецкая занимает 748-е место в рейтинге теннисисток. Отметим, что недавняя юниорка 16-летняя Марта Костюк занимает высокое 131-е место.

Ранее в июне мы писали, что Дарья Лопатецкая выиграла второй титул, не уступив ни одного матча в карьере. Тогда украинская теннисистка победила на соревнованиях в Венгрии.
теннисистка, Дарья Лопатецкая

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Источники:

Сегодня|Спорт, xsport.ua

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