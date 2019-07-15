17-летняя героиня Уимблдона из Украины восхитила шикарным платьем на вечеринке в Лондоне

Победительница юниорского турнира вместе с отцом посетила гала-вечер для победителей турнира "Большого Шлема"

Дарья Снигур – фото из Instagram теннисистки

Победительница юниорского Уимблдона 17-летняя украинка Дарья Снигур стала украшением праздничного вечера для победителей лондонского турнира "Большого Шлема". Украинская красавица появилась на вечеринке в шикарном платье с открытой спиной. На гала-вечере героиню Уимблдона сопровождал ее отец.

В субботу в финале юная украинская спортсменка победила десятую "сеяную" на турнире американку Алексу Ноэль в двух сетах. Поединок завершился со счетом 6:4, 6:4, хотя и в первом, и во втором сете Дарье пришлось отыгрываться.

Дарья Снигур занимает 423-е место во взрослом рейтинге WTA. За свою непродолжительную карьеру она заработала на корте 13 628 долларов призовых. Она стала второй украинкой, которой удалось выиграть Уимблдон. 15 лет назад это сделала Катерина Бондаренко.

Ранее мы писали, что Симона Халеп за победу на Уимблдоне получит такой же орден, как у Мирчи Луческу. В финале турнира "Большого Шлема" румынская теннисистка обыграла Серену Уильямс.

Интересно, что по дороге в финал Халеп победила украинку Элину Свитолину. Как мы писали ранее, Свитолина сделала признание после феерического выхода в полуфинал Уимблдона. "Не думала, что это произойдет здесь", – заявила украинка, которая на английской траве прервала свою серию из четырех четвертьфинальных фиаско на "шлемах".

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