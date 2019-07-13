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17-летняя украинка Дарья Снигур сотворила сенсацию и выиграла Уимблдон

13 июля, 16:42

В финале юниорского Уимблдона украинка Дарья Снигур обыграла в двух сетах американку Алексу Ноэль

Дарья Снигур - победительница юниорского Уимблдона
Дарья Снигур - победительница юниорского Уимблдона. Фото: AFP

Украинка – победительница Уимблдона! 17-летняя Дарья Снигур выиграла юниорский турнир. В субботу в финале юная украинская спортсменка победила десятую "сеяную" на турнире американку Алексу Ноэль в двух сетах. Поединок завершился со счетом 6:4, 6:4, хотя и в первом, и во втором сете Дарье пришлось отыгрываться. Но наша теннисистка показала характер и добилась самой значительной победы в своей карьере.

Дарья Снигур занимает 423-е место во взрослом рейтинге WTA. За свою непродолжительную карьеру она заработала на корте 13 628 долларов призовых.


Дарья Снигур – фото из Instagram теннисистки

Напомним, что в финале взрослого турнира на Уимблдоне встречаются Серена Уильямс и Симона Халеп. С вероятностью в 62 процента американская теннисистка выиграет свой 24-й титул "Большого Шлема": прогноз букмекеров на матч Уильямс – Халеп.

Серена Уильямс была оштрафована на 10 тысяч долларов:

Как сообщалось ранее, на взрослом Уимблдоне Федерер обыграл Надаля: это был 40-й матч легендарных теннисистов. Роджер справился с Рафаэлем в четырех сетах, теперь в финале он сразится с Новаком Джоковичем.

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Тег теннисистка, Уимблдон, Дарья Снигур

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Сегодня|Спорт

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