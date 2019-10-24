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17-летняя украинка вышла в полуфинал юниорского Итогового турнира

24 октября, 14:22

Дарья Снигур одержала вторую подряд победу на турнире

Дарья Снигур выиграла юниорский Уимблдон

Дарья Снигур выиграла юниорский Уимблдон / Фото: Reuters

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла второй матч в подгруппе Liang группового этапа Итогового турнира ITF среди юниоров в возрастной категории 18 лет и младше в Ченду, Китай. Юная украинка одержала победу в трех сетах над Оксаной Селехметевой из России – 6:4, 6:7(1), 6:1.

Напомним, что в первом матче Снигур справилась с француженкой Эльзой Жакмо, а латвийка Камилла Бартоне обыграла Оксану Селехметеву. Положение в подгруппе Liang после второго тура станет известно после завершения встречи Бартоне – Жакмо.

Ранее мы писали, что Даяна Ястремская смела хорватку на малом чемпионате мира по теннису: видео суперударов украинки. В четверг украинка поборется за путевку в полуфинал турнира – нужно обыграть неудобную голландку Бертенс.

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Как мы писали ранее, Свитолина на стиле прибыла в Китай защищать титул чемпионки мира по теннису. Год назад украинке на нашлось равных в Сингапуре. Подтверждать королевское звание Элина будет в Поднебесной.

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теннис Дарья Снигур

Источник: tennisua.org

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