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17-летняя украинская теннисистка шокировала фанатов

29 октября, 13:53

Марта Костюк вернеться на корт в Австралии

Марта Костюк

Марта Костюк / Фото: Instagram

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Украинская теннисистка Марта Костюк объявила о досрочном завершении сезона. Костюк планирует начать новый сезон в Австралии.

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"К сожалению, я вынуждена завершить сезон ранее, чем ожидалось. Спасибо за всю любовь, которую вы дарили мне на протяжении сезона. С нетерпением жду встречи в Австралии", – написала Марта в Instagram

Последним турниром в нынешнем сезоне для Костюк стало соревнование в французском Пуатье, где 17-летняя украинка вылетела в первом раунде. Отметим, что в 2019 году Марта выиграла 33 матча из 48.

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Ранее мы писали, что Осака, бросавшаяся из крайности в крайность, снялась с Итогового турнира. Наоми заменит Бертенс, которая два дня назад играла в финале малого Итогового.

Напомним, что в этом году Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Интересно, что в ТОП-10 спортсменок попали исключительно представительницы тенниса.

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теннис теннисистка Марта Костюк

Источник: Сегодня|Спорт

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