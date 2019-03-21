18-летняя Даяна Ястремская впервые в карьере выиграла матч турнира WTA Premier
Молодая украинская теннисистка уверенно проходит россиянку Александрову на старте крупного турнира в США
Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в карьере выиграла матч основной сетки на турнире категории WTA Premier Mandatory. В стартовом матче турнира в Майами 18-летняя спортсменка обыграла 24-летнюю российскую теннисистку Екатерину Александрову со счетом 6:3, 6:2.
В первой и второй партии Ястремская вела 2-0, но затем ее соперница сравнивала счет, однако концовка каждого сета оставалась за украинкой. Свое преимущество третья ракетка Украины реализовала со второго матчбола. Поединок продолжался 1 час 6 минут. На счету украинской теннисистки пять эйсов и шесть двойных ошибок.
Даяна Ястремская третий раз играла в основной сетке турнира WTA Premier Mandatory. Но в Пекине в 2018 и в Индиан-Уэллс-2019 уступила на старте соревнований. Счет личных встреч между Ястремской и Александровой стал 3-1 в пользу украинки. Следующей соперницей Даяны станет австралийка Эшли Барти, посеянная под 12-м номером.
Ранее мы писали, что бойфренд первой ракетки Украины Элины Свитолиной сменил косички на пышную шевелюру. Французский теннисист Гаэль Монфис сменил имидж перед турниром в Майами.
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