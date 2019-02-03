18-летняя Даяна Ястремская выиграла второй турнир WTA в карьере – это рекорд
Ястремская в финале в Таиланде обыграла австралийку Томлянович и стала самой молодой украинкой в ТОП-40 рейтинга
Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла турнир WTA International с призовым фондом в 250 тысяч долларов Toyota Thailand Open в Хуахине, Таиланд. В финале 18-летняя Ястремская, посеянная под восьмым номером, в трех сетах одолела австралийку Айлу Томлянович – 6:2, 2:6, 7:6.
Ястремская стала первой представительницей Украины, которая дважды выиграла турнир WTA до того, как ей исполнилось 19 лет. В октябре прошлого года украинка выиграла турнир в Гонконге. Тогда она стала самой молодой украинкой, выигравшей турнир WTA.
Рекорд Ястремской в рейтинге
В понедельник Даяна Ястремская станет самой молодой украинкой, когда-либо входившей в топ-40 мировой классификации — 18 лет 8 месяцев и 20 дней. Ястремская побьет рекорд Элины Свитолиной, ставшей 40-й ракеткой мира в возрасте 19 лет и 4 дней (16 сентября 2013). Завтра Ястремская займет 34-е место в рейтинге WTA.
Ястремская перепишет историю украинского тенниса еще в одном аспекте. Впервые в истории Украины в топ-40 мировой классификации окажутся сразу три украинки. Элиан Свитолина – 7, Леся Цуренко – 24 или 25 (зависит от результата Векич в Петербурге), Даяна Ястремская – 34.
Напомним, что Даяна Ястремская вместе с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной оказались втянуты в скандал. Федерация тенниса Украины обвинила спортсменок в завышенных финансовых требованиях для игр за сборную, но агент теннисисток рассказал, что на самом деле Свитолина травмирована, а Ястремская не может играть четыре матча из-за юного возраста.
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