Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

18-летняя Даяна Ястремская выиграла второй турнир WTA в карьере – это рекорд

Сегодня, 14:39

Ястремская в финале в Таиланде обыграла австралийку Томлянович и стала самой молодой украинкой в ТОП-40 рейтинга

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская. Фото: AFP
18-летняя Даяна Ястремская выиграла второй турнир WTA в карьере – это рекорд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6da/0bc/5c56da0bc0cf7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6da/0bc/5c56da0bc0cf7.png Теннис Ястремская в финале в Таиланде обыграла австралийку Томлянович и стала самой молодой украинкой в ТОП-40 рейтинга

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла турнир WTA International с призовым фондом в 250 тысяч долларов Toyota Thailand Open в Хуахине, Таиланд. В финале 18-летняя Ястремская, посеянная под восьмым номером, в трех сетах одолела австралийку Айлу Томлянович – 6:2, 2:6, 7:6.

Ястремская стала первой представительницей Украины, которая дважды выиграла турнир WTA до того, как ей исполнилось 19 лет. В октябре прошлого года украинка выиграла турнир в Гонконге. Тогда она стала самой молодой украинкой, выигравшей турнир WTA.

Рекорд Ястремской в рейтинге

В понедельник Даяна Ястремская станет самой молодой украинкой, когда-либо входившей в топ-40 мировой классификации — 18 лет 8 месяцев и 20 дней. Ястремская побьет рекорд Элины Свитолиной, ставшей 40-й ракеткой мира в возрасте 19 лет и 4 дней (16 сентября 2013). Завтра Ястремская займет 34-е место в рейтинге WTA.

Ястремская перепишет историю украинского тенниса еще в одном аспекте. Впервые в истории Украины в топ-40 мировой классификации окажутся сразу три украинки. Элиан Свитолина – 7, Леся Цуренко – 24 или 25 (зависит от результата Векич в Петербурге), Даяна Ястремская – 34.

Напомним, что Даяна Ястремская вместе с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной оказались втянуты в скандал. Федерация тенниса Украины обвинила спортсменок в завышенных финансовых требованиях для игр за сборную, но агент теннисисток рассказал, что на самом деле Свитолина травмирована, а Ястремская не может играть четыре матча из-за юного возраста.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег спортсменка, теннисистка, Даяна Ястремская

Вы сейчас просматриваете новость " 18-летняя Даяна Ястремская выиграла второй турнир WTA в карьере – это рекорд". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , tennisua.org

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Даяна Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира в Таиланде

1 февраля, 17:24

Украинская теннисистка выиграла у Мугурусы и вышла в полуфинал турнира

Свитолина и Ястремская не требовали больше денег за матчи в сборной – агент ответил Федерации

29 января, 17:22

Представитель теннисисток опубликовал свою версию конфликта с Федерацией тенниса

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Вчера, 18:55

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Украинка стал двукратной чемпионкой мира по биатлону

Вчера, 16:24

После спринта Екатерина Бех выиграла и гонку преследования юниорского ЧМ

Боксер сделал предложение своей девушке сразу после того, как побывал в нокауте

Вчера, 10:10

Трогательное событие произошло в андеркарте реванша Сергей Ковалев - Элейдер Альварес

Сергей Ковалев выиграл бой-реванш у Альвареса и снова стал чемпионом мира

Вчера, 09:35

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой российского боксера по очкам

Реванш Ковалев – Альварес: когда начало боя и где смотреть

2 февраля, 18:51

Расписание трансляций второго поединка Сергея Ковалева и Элейдера Альвареса за титул WBO в полутяжелом весе