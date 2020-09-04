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18-летняя украинка с травмой едва не довела до обморока бывшую первую ракетку

4 сентября, 22:45

Елена Павлова Елена Павлова

Марта Костюк с боем покидает открытый чемпионат США

18-летняя Марта Костюк оказалась самой молодой украинкой в третьем круге US Open. Однако установить еще один рекорд наша теннисистка не смогла. Дорогу в 1/8 финала Марте перешла победительница открытого чемпионата США 2018 года и бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака – 6:3, 6:7, 6:2. Однако Костюк провела очень сильный матч и заставила свою более опытную соперницу нервничать и бросаться ракетками.

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Соперницы провели на корте 2,5 часа. И Осака, которая до этого турнира ничего не знала о Костюк, теперь запомнит ее надолго. Украинка агрессивно атаковала, хорошо подавала и здорово выходила к сетке.

Марта Костюк

Марта Костюк / Фото: Reuters

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По ходу второй партии Марта лидировала с брейком 5:3, но не воспользовалась сетболом, позволила японке догнать себя, а затем довела дело до тай-брейка. Там, уступая 0:2, Костюк записала семь из девяти следующих розыгрышей в свой актив. Украинка сенсационно сравняла счет по сетам – 1:1.

В решающем сете Костюк не удалось реализовать 5 брейкпоинтов в четвертом гейме, и это, возможно, надломило украинку. До конца встречи она выиграла только три розыгрыша.

Хотя по ходу встречи Марта испытывала проблемы со стопой, и ей несколько раз накладывали бандаж. Теперь украинок на US Open больше не осталось.

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Отметим, что для 18-летней Марты Костюк это был третий поединок в карьере против соперницы из топ-10 рейтинга. Все три матча украинка проиграла, но не без боя. Осака была поражена игрой Марты и призналась, что находится на гране обморока и срочно нуждается в ванной со льдом.

Ранее мы сообщали, что украинка Козлова дала бой экс-второй ракетке мира, но покинула US Open.

Смотрите, как Марта Костюк ест на US Open

Марта Костюк в Нью-Йорке
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US Open теннисистка Наоми Осака Марта Костюк
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